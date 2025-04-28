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28 апреля 2025, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: падение спроса на валюту, ипотека растет

Спрос на валюту упал: сколько ввезли в Украину долларов и евро

Наибольший спрос на валюту Украины был осенью прошлого года и январе текущего года. После этого он снижается. Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в марте 2025 года, составил $1,059 млрд. Это на 2,2% меньше, чем в феврале.

НБУ назвал две основные схемы вывода валюты за границу

Основными схемами вывода валюты за границу является невозврат валютной выручки и фиктивный импорт.

Ипотечное кредитование в феврале выросло на 7%. Где выдано больше кредитов

Банки Украины в феврале выдали 516 ипотечных кредитов на общую сумму 926 млн. грн., что на 7% превышает объемы января. Как и прежде, подавляющее большинство кредитов на покупку недвижимости было предоставлено в пределах государственной программы доступного кредитования жилья есть поселок.

Курсовой прогноз с 28 апреля по 2 мая: продолжит ли доллар расти на этой неделе

В конце прошлой недели доллар серьезно прибавил в цене: на межбанке его котировки достигли уровня 41,80 гривен и выше, а на наличном рынке в кассах банков при продаже начали снова подбираться до 42 гривен. Сохранится ли этот тренд на этой неделе? — Об этом поговорим подробнее.

Источник: Минфин
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