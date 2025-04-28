Курсовой прогноз с 28 апреля по 2 мая: продолжит ли доллар расти на этой неделе

В конце прошлой недели доллар серьезно прибавил в цене: на межбанке его котировки дошли до уровня в 41,80 гривен и выше, а на наличном рынке в кассах банков при продаже стали снова подбираться к 42 гривнам. Сохранится ли этот тренд на этой неделе? — Об этом поговорим более подробно.

На этой неделе курсы доллара и евро в Украине будут зависеть от нескольких важных факторов. На часть из них повлияют сугубо внутренние расклады, а на часть — факторы, на которые наша страна не имеет влияния, но зато сразу чувствует их последствия на отечественном валютном рынке.

Конец месяца. Клиенты и сами банки будут закрывать свои сделки и расчеты на отчетную дату. Обычно это увеличивает активность как экспортеров, так и импортеров, и в итоге — повышает статистику торгов на межбанке. По моим прогнозам, статистика ежедневных торгов по системе Блумберг на этой неделе будет находиться в пределах от $145 млн до $230 млн.

Причем сработает также и эффект первого рабочего дня месяца. 1 мая (рабочий день в Украине в период войны) клиенты будут подводить первые итоги апреля и определяться с задачами на май. В итоге в этот день клиентская активность будет несколько ниже, чем в другие рабочие дни месяца.

В обычный деловой ритм валютный межбанк войдет уже со 2 мая. В этот раз эта дата припадает на пятницу. Однако эффект конца рабочей недели, когда активность на торгах обычно низкая, не сработает. Наоборот, клиенты будут проводить свои валютные операции в объемах обычного рабочего дня, то есть в пределах от $150 млн до $200 млн.

Дело в том, что в начале мая возрастет активность как госструктур, обслуживающих оборонный сектор, так и крупных импортеров топлива и товаров народного потребления. В условиях полной неразберихи с пошлинами Трампа все компании спешат закрывать свои внешнеэкономические сделки, чтобы «не влететь» «на рулетке» с таможенными сборами и т. п. В итоге спрос на валюту на межбанке вырастет.

Интервенции Нацбанка, статистика по ЕС и США, предстоящее заседание ФРС США и открытые ежемесячные лимиты на покупку валюты населением. Учитывая повышенный спрос на валюту, на этой неделе Нацбанку придется практически ежедневно продавать доллар на межбанке, чтобы поддержать курс гривны. По моим прогнозам, для этого ему понадобится потратить в эти дни от $450 млн до $750 млн.

Кроме того, вероятнее всего, НБУ снова будет периодически проводить адресные продажи доллара отдельным крупнейшим клиентам-госкомпаниям оборонного сектора, энергетики, критической инфраструктуры и т. д. , чтобы их операции «не расшатывали» остальной межбанк.

Причем из-за внешней мировой турбулентности курса доллара главными задачами интервенций Нацбанка на торгах снова будет не только закрытие дефицита валюты на рынке, но и максимальное сглаживание курсовых колебаний. Да еще и с оглядкой на то, что из-за скачков евро в паре евро/доллар на внешних площадках нашему регулятору надо будет как-то нивелировать и колебания курса евро на наших торгах.

Ведь они четко реагируют как на поведение пары евро/доллар на внешних площадках, так, опосредованно, — и на тренд по курсу доллара относительно гривны в Украине.

Уже 7 мая Федрезерв США будет решать вопрос по процентным ставкам. Это заседание будет проходит в условиях жесткого противостояния между американским президентом и руководством регулятора, что уже негативно влияет на рынки: высказанное Трампом желание уволить главу ФРС Джерома Пауэлла спровоцировало очередной обвал американского фондового рынка и ослабление доллара. А значит, ралли по паре евро/доллар перед заседанием Федрезерва будут нешуточные.

Более того, в этот раз они начнутся раньше, чем обычно, так как эта неделя будет богата на публикацию отчетностей американских и европейских компаний, а также ключевых данных по экономике ЕС и США. А ФРС, так же, как и ЕЦБ, всегда реагируют на подобные сигналы рынка:

29 апреля будут озвучены данные по экономическим настроениям в ЕС, индекс доверия потребителей в Европе, а также данные по рынку труда в США и американскому индексу доверия потребителей.

30 апреля обнародуют данные по ВВП Евросоюза, ключевую статистику по экономике Германии (одного из локомотивов ЕС), а также по ВВП США.

1 мая появятся данные по первичным обращениями по безработице в США и другие важные американские индексы.

2 мая станет вообще «хитом» экономических новостей Европы и США, каждая из которых даже по отдельности способна серьезно «качать» пару евро/доллар в мире. И, соответственно, — курс евро в Украине.

В этот день будут опубликованы: европейский индекс потребительских цен, уровень безработицы в ЕС и индекс деловой активности в Германии, а вечером по киевскому времени будут озвучены данные по уровню безработицы в США и объемам производственных заказов в Америке.

В итоге неделя по паре евро/доллар обещает быть очень напряженной и сумбурной, что добавит работы нашему Нацбанку по сглаживанию курсовых колебаний доллара и, опосредованно, евро на украинском межбанке.

Кроме того, с 1 мая снова откроются нацбанковские ежемесячные лимиты по покупке валюты на карты населением (эквивалент до 50 тысяч гривен), и до 200 тысяч гривен в эквиваленте на 3-месячные и более по срокам валютные депозиты. Обычно это увеличивает объемы покупки валюты гражданами на банковские карты. И банки вынуждены более активно покупать валюту на межбанке, чтобы выравнивать свои нормативы валютной позиции. Это, в свою очередь, добавляет спрос на рынке и работает против гривны.

Позитивным для Нацбанка фактором можно назвать то, что впервые за многие месяцы население сдает валюты больше, чем ее покупает. Это можно назвать ответной реакцией на новости о проседании доллара на мировых рынках и его туманные перспективы, в качестве мировой валюты.

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Но я думаю, что в текущих реалиях это все-таки недолгий процесс, и вскоре мы вернемся к негативному сальдо по данным операциям. Пока же текущее положительное сальдо продаж и покупок валюты населением — явно позитивный сигнал для НБУ.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Исходя из всех изложенных факторов, на фоне внешней турбулентности по паре евро/доллар, внутренних вызовов для гривны, продолжения войны и многочисленных громких заявлений Дональда Трампа в части торговой политики, эта неделя пройдет на нашем валютном рынке очень насыщенно и с большими скачками котировок как по доллару, так и по евро.

Уровень реальной волатильности украинского межбанка будет зависеть от профессиональности действий Нацбанка во время его интервенций по продаже доллара на торгах, его тактики и времени их проведения в течение сессии, объемов и ценников регулятора при продаже американской валюты.

Кроме того, обстановка на фронтах и уровень обстрелов рф гражданской инфраструктуры Украины снова останется важным моментом, влияющим на настроения всех участников нашего валютного рынка.

Из важных событий также стоит отметить и тот факт, что наш регулятор стал более оперативно реагировать на мировые вызовы. В это раз — в части перспектив доллара.

Это то, о чем я регулярно пишу в своих статьях. Цитата из релиза Нацбанка от 25 апреля 2025 года, по итогам встречи руководства Нацбанка с руководителями предприятий, участвующих в опросах НБУ: «Учитывая евроинтеграционный курс Украины, усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности нашей страны, увеличение волатильности на мировых рынках и вероятность фрагментации международной торговли — Национальный банк начал изучать и нарабатывать возможные подходы к формированию предпосылок для будущего перехода к евро, как основной курсообразующей валюты. Эта работа носит комплексный характер и требует качественной разносторонней подготовки».

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Прогноз курса доллара и евро на 28 апреля — 2 мая

Межбанк

На эту неделю я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,125 до 1,145 доллара за евро. Котировки доллара на межбанке 28 апреля — 2 мая, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,40 до 42,05 гривен. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 46,57 до 48,15 гривен.

Нацбанк вынужден будет ежедневно выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара, чтобы максимально сглаживать курсовые перекосы на нашем рынке как по доллару, так и, опосредованно, по евро.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут работать со спредом по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 50 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 15−20 копеек по доллару и около 20−30 копеек по евро.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,20 до 42,20 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,20 до 42,10 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 46,40 до 48,30 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 46,50 до 48,10 гривен.