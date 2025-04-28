Ипотечное кредитование в феврале выросло на 7%. Где выдано больше всего кредитов

Банки Украины в феврале выдали 516 ипотечных кредитов на общую сумму 926 млн грн, что на 7% превышает объемы января. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.

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Подавляющее большинство кредитов — через єОселя

Как и прежде, подавляющее большинство кредитов на покупку недвижимости было предоставлено в пределах государственной программы доступного кредитования жилья єОселя.

Изменение дизайна программы в конце прошлого года (в частности, ограничение типа жилья, покупка которого может финансироваться по программе) в дальнейшем отражается на показателях ипотечного кредитования: объемы кредитования сократились в годовом измерении на треть, прежде всего за счет кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке.

В то же время возросла доля ипотеки на готовое жилье от застройщика — до 38%, а также на строящееся жилье — до 13,6%.

Средневзвешенная эффективная ставка в феврале несколько выросла — до 8,4% годовых с 8,3% в январе.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в феврале выдано:

в Киевской области (204 договора на общую сумму 363,5 млн грн, или 39% от общего объема);

в Киеве (95 договоров на 206,6 млн грн);

во Львовской области (27 договоров на 54,3 млн грн);

в Одесской области (27 договоров на 38,6 млн грн);

в Днепропетровской области (20 договоров на 32,7 млн грн).

В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 12 банков.

Национальный банк считает развитие ипотеки одним из приоритетов на 2025 год и работает над соответствующей стратегией.