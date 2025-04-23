Главное за среду: прогноз МВФ, цены на газ

Экономический рост Украины в 2024 году достиг 3,5%, тогда как прогноз на 2025 год составляет лишь 2,0%, что в обоих случаях заметно ниже ожиданий, обнародованных МВФ в ноябре прошлого года. Об этом говорится в новом обзоре мировой экономики.

Налогообложение криптовалют: Железняк раскрыл подробности нового законопроекта

Законопроект о регулировании виртуальных активов будет рассматриваться Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 25 апреля.

Цена на газ для населения остается неизменной еще год

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продолжит поставлять газ для населения по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр. Это подразумевает тарифный план «Фиксированный» для бытовых клиентов.

Досрочная продажа ОВГЗ: можно ли на этом заработать