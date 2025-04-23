МВФ снизил ожидания экономического роста в Украине

Экономический рост Украины в 2024 году достиг 3,5%, тогда как прогноз на 2025 год составляет лишь 2,0%, что в обоих случаях заметно ниже ожиданий, обнародованных МВФ в ноябре прошлого года. Об этом говорится в новом Обзоре мировой экономики, который представил во вторник главный экономист Фонда Пьер-Оливье Горинчас, передает Укринформ.

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Прогноз МВФ

В разделе европейских экономик отмечается, что по итогам 2024 года экономический рост Украины составил лишь 3,5%. Это ниже на 0,5 процентных пункта, чем МВФ прогнозировал в ноябре прошлого года.

Фонд также ухудшил ожидания ВВП Украины на 2025 год — до 2,0% по сравнению с 2,5−3,5% несколько месяцев назад. В то же время, в обновленном обзоре МВФ прогнозирует рост в Украине в 2026 году на уровне 4,5%.

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В докладе также рассчитаны другие характеристики. В частности, динамика индекса потребительских цен в Украине изменится с 6,5 в прошлом году до 12,6 в этом году и 7,7 в 2026 году. Баланс текущего счета изменится с минус 7,0 в прошлом году до минус 15,9 по итогам нынешнего.

В 2026 году этот показатель прогнозируется на уровне минус 10,6.

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Уровень безработицы в Украине снизится с 13,1 в 2024 году до 11,6 в 2025 году. В 2026 году он прогнозируется на уровне 10,2.

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