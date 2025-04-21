Главное за понедельник: доллар падает, евро и золото растут

Доллар обрушился в понедельник, поскольку доверие инвесторов к экономике США снова было подорвано заявлениями Дональда Трампа. На этот раз речь идет о его намерении изменить Федеральную резервную систему, что подвергает сомнению независимость центрального банка.

Евро прыгнул к трехлетнему максимуму после критики Трампом ФРС

Евро выросло на 1,5% до $1,15, достигнув наивысшего уровня с ноября 2021 года, на фоне ослабления доллара из-за опасений независимости Федеральной резервной системы (ФРС).

По итогам 2024 года прибыль НБУ составила 102,7 млрд. грн. 84,2 млрд грн — перечислит в бюджет

По состоянию на 31 декабря 2024 г. валюта баланса Национального банка составила 2 700 млрд грн (в 2023 году — 2 392,6 млрд грн).

Цены на золото впервые в истории превысили $3400 за унцию

Цена на золото обновила исторический максимум и впервые превысила $3400 за унцию. Котировки июньских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 2,19%, достигнув $3401,3 за унцию.