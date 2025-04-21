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21 апреля 2025, 17:05 Читати українською

Евро прыгнул к трехлетнему максимуму после критики Трампом ФРС

Евро выросло на 1,5% до $1,15, достигнув наивысшего уровня с ноября 2021 года, на фоне ослабления доллара из-за опасений независимости Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщает Trading Economics.

Евро выросло на 1,5% до $1,15, достигнув наивысшего уровня с ноября 2021 года, на фоне ослабления доллара из-за опасений независимости Федеральной резервной системы (ФРС).
Фото Pixabay

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Евро и доллар

Падение доллара усилилось после заявлений президента США Дональда Трампа и директора Национального экономического совета, отметивших, что Трамп «изучает» возможность увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла.

В апреле евро укрепилось более чем на 5% против доллара, поскольку инвесторы теряют доверие к его глобальному доминированию и выбирают европейскую валюту как альтернативу. Росту также способствуют ожидания увеличения расходов на оборону, в частности, в Германии.

ЕЦБ

На монетарном фронте Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил депозитную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25%, как и ожидалось, самый низкий уровень с начала 2023 года. ЕЦБ убрал из заявлений формулировку об «ограничительной» политике, но предупредил об ухудшении экономических перспектив из-за торговых напряженностей. Рынки прогнозируют еще три понижения ставки на 25 б.п. к концу 2025 года.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 апреля 2025, 17:44
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Соответственно, ждем от налоговой сообщений о …увеличении поступлении таможенных сборов и акцизов…
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