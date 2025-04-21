Цены на золото впервые в истории превысили $3400 за унцию

Цена на золото обновила исторический максимум и впервые превысила $3400 за унцию. Котировки июньских фьючерсов на золото на на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 2,19%, достигнув $3401,3 за унцию. Об этом пишет Bloomberg.

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Торговый конфликт

Золото дорожает на фоне дальнейшего ослабления доллара США и опасений торговой войны.

Торговый конфликт, начатый президентом США Дональдом Трампом, вывел из равновесия рынки, подорвав аппетит к рисковым активам и одновременно вызвав стремительный переток участников рынка в активы-убежища. Так, вложения в биржевые фонды, обеспеченные золотом, демонстрировали рост в течение последних 12 недель, это самый продолжительный период с 2022 года, подсчитало издание.

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Поддержку рынку золота также оказала критика Дональдом Трампом главы ФРС Джерома Пауэлла, пишет Bloomberg. Трамп рассматривает возможность сместить Пауэлла, сообщил директор Национального экономического совета Кевин Хассетт.

Прогнозы аналитиков

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз по стоимости золота. В банке ожидают, что к концу этого года цена на драгоценный металл вырастет до $3700 за унцию, а к середине 2026 года, как предполагается, достигнет $4000 за унцию.

В Deutsche Bank прогнозируют, что цена золота на конец года составит около $3350 за унцию. В Citi прогнозируют, что в перспективе трех месяцев цены на драгоценный металл будут находиться вблизи $3200, в перспективе 12 месяцев — около $3000 за унцию.

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