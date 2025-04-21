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21 апреля 2025, 9:49 Читати українською

Международный рынок: Доллар обвалился из-за угроз Трампа уволить главу ФРС

Доллар обвалился в понедельник, так как доверие инвесторов к экономике США вновь было подорвано заявлениями Дональда Трампа. На этот раз речь о его намерении изменить Федеральную резервную систему, что ставит под сомнение независимость центрального банка, пишет Reuters.

Доллар обвалился в понедельник, так как доверие инвесторов к экономике США вновь было подорвано заявлениями Дональда Трампа.
Фото: depositphotos

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Причина падения

Экономический советник Белого дома Кевин Хассет сообщил в пятницу, что президент и его команда продолжают изучать возможность увольнения председателя ФРС Джерома Пауэлла.

В результате курс доллара упал до десятилетнего минимума по отношению к швейцарскому франку, евро поднялся выше $1,15, а новозеландский доллар впервые за более чем пять месяцев вернулся к уровню $0,6.

«Пауэлл не подчиняется напрямую Трампу, поэтому Трамп на самом деле не может его уволить. Он может быть снят с должности только по определенным процедурам, которые требуют больших усилий… Но может ли президент воздействовать на механизмы, чтобы подорвать предполагаемую независимость ФРС? Конечно, может», — заявил представитель Mizuho Вишну Варатан.

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Курс доллара также упал до семимесячного минимума 140,615 по отношению к иене. Фунт стерлингов вырос более чем на 0,5% до $1,33855, достигнув своего максимума с 1 октября, а австралийский доллар поднялся до четырехмесячного максимума $0,6427.

«Я бы сказал, что им даже не нужно немедленно увольнять Пауэлла. Достаточно создать впечатление, что вы можете полностью изменить представление о независимости ФРС», — добавил Варатан.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Игорь УА
Игорь УА
21 апреля 2025, 10:33
#
Після того як заробили на фондовому ринку, Трамп і його любі другі вирішили заробити ще й на валютному. Дуже потужно наголосував американський нарід цього разу.
+
0
Vadossssss
Vadossssss
21 апреля 2025, 11:13
#
Почом у нас буде долар,якщо ФРС знизить ставку?
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