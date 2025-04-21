Международный рынок: Доллар обвалился из-за угроз Трампа уволить главу ФРС

Доллар обвалился в понедельник, так как доверие инвесторов к экономике США вновь было подорвано заявлениями Дональда Трампа. На этот раз речь о его намерении изменить Федеральную резервную систему, что ставит под сомнение независимость центрального банка, пишет Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Причина падения

Экономический советник Белого дома Кевин Хассет сообщил в пятницу, что президент и его команда продолжают изучать возможность увольнения председателя ФРС Джерома Пауэлла.

В результате курс доллара упал до десятилетнего минимума по отношению к швейцарскому франку, евро поднялся выше $1,15, а новозеландский доллар впервые за более чем пять месяцев вернулся к уровню $0,6.

«Пауэлл не подчиняется напрямую Трампу, поэтому Трамп на самом деле не может его уволить. Он может быть снят с должности только по определенным процедурам, которые требуют больших усилий… Но может ли президент воздействовать на механизмы, чтобы подорвать предполагаемую независимость ФРС? Конечно, может», — заявил представитель Mizuho Вишну Варатан.

Читайте также: Валютный рынок Украины с 21 по 25 апреля: почему скачки по евро немного снизятся

Курс доллара также упал до семимесячного минимума 140,615 по отношению к иене. Фунт стерлингов вырос более чем на 0,5% до $1,33855, достигнув своего максимума с 1 октября, а австралийский доллар поднялся до четырехмесячного максимума $0,6427.

«Я бы сказал, что им даже не нужно немедленно увольнять Пауэлла. Достаточно создать впечатление, что вы можете полностью изменить представление о независимости ФРС», — добавил Варатан.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту