Главное за четверг: Ставка НБУ, инвестиционные золотые монеты и рейтинг МФО

Ралли на мировом рынке золота подогрело интерес украинцев к инвестиционным золотым монетам. Инвесторы готовы вкладывать средства в монеты как отечественного, так и иностранного производства.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Нацбанк ухудшил оценку динамики экономического обновления

НБУ ухудшил свои оценки динамики экономического обновления. Ожидается, что в 2025 году экономика Украины вырастет на 3,1% (январский прогноз был 3,6%).

Ветераны и люди с инвалидностью в результате войны смогут бесплатно застраховать авто

Верховная Рада проголосовала за законопроект № 12295-д о компенсации расходов на автогражданку для ветеранов и лиц с инвалидностью в результате войны.

Рейтинг МФО: компании увеличивают суммы и сроки, на которые готовы выдавать кредиты под 0%

Общая сумма кредитов, которую в прошлом году выдали украинцам МФО, существенно возросла, но кредитные организации не видят поводов для радости: статистика улучшилась преимущественно из-за инфляции.