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16 апреля 2025, 20:00 Читати українською

Главное за среду: золото растет, оценка долга Украины от США

Золото продолжает обновлять вершины на фоне действий Трампа

Цена золота достигла очередного рекорда, превысив $3275 за унцию, после того как Дональд Трамп запустил расследование по импорту критически важных минералов, усилив напряжение в глобальной торговле.

США снизили оценку долга Украины за военную помощь до $100 млрд — Bloomberg

США пересмотрели объем помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России, снизив отметку с $300 млрд до $100 млрд, что приближается к украинской оценке в $90 млрд.

Замедление инфляции и доллар по 43,5 грн./$. ICU обновила макропрогноз на 2025 год

Украинская экономика перешла в режим медленного роста с 3 квартала 2024 года, и шансы на значительное ускорение темпов восстановления очень низки. Потребность постепенно сокращать дефицит бюджета и, соответственно, государственные расходы существенно ограничивают экономический рост в будущем.

Гривневые депозиты перетекают в валютные: сколько сейчас зарабатывают на вкладах в малых банках

Небольшие банки вслед за коллегами большего калибра переключаются на более длинные вклады. В апреле участники обзора с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн больше платили по вкладам на полгода (14,43% годовых) и на 9 месяцев (14,56% годовых). Самые низкие ставки приходятся на самые длинные и краткие вклады.

Источник: Минфин
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