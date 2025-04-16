Главное за среду: золото растет, оценка долга Украины от США

Цена золота достигла очередного рекорда, превысив $3275 за унцию, после того как Дональд Трамп запустил расследование по импорту критически важных минералов, усилив напряжение в глобальной торговле.

США снизили оценку долга Украины за военную помощь до $100 млрд — Bloomberg

США пересмотрели объем помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России, снизив отметку с $300 млрд до $100 млрд, что приближается к украинской оценке в $90 млрд.

Замедление инфляции и доллар по 43,5 грн./$. ICU обновила макропрогноз на 2025 год

Украинская экономика перешла в режим медленного роста с 3 квартала 2024 года, и шансы на значительное ускорение темпов восстановления очень низки. Потребность постепенно сокращать дефицит бюджета и, соответственно, государственные расходы существенно ограничивают экономический рост в будущем.

Гривневые депозиты перетекают в валютные: сколько сейчас зарабатывают на вкладах в малых банках