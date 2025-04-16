США пересмотрели объем помощи Украине с начала полномасштабного вторжения россии, снизив отметку с $300 млрд до $100 млрд, что приближается к украинской оценке в $90 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
США снизили оценку долга Украины за военную помощь до $100 млрд — Bloomberg
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Что известно
Пересмотр состоялся после переговоров в Вашингтоне в конце прошлой недели по соглашению о природных ресурсах. Администрация Трампа настаивает на соглашении, предусматривающем распределение доходов от будущих украинских инвестиционных проектов, в частности в минералах и инфраструктуре, в качестве компенсации за оказанную ранее помощь.
Соглашение предоставит США приоритетное право на доходы, поступающие в специальный фонд реконструкции, контролируемый Вашингтоном. Киев стремится к лучшим условиям и отказывается признавать предварительную помощь долгом.
Отмечается, что технические переговоры были продуктивными и юристы продолжают работать над проектом соглашения. Украина должна предоставить детали конкретных проектов для следующей онлайн-встречи.
По словам министра финансов США Скотта Бессента, переговоры близки к завершению и соглашение могут подписать уже на этой неделе.
Однако США рассматривают расходы по поддержке Украины как свой вклад в фонд, не желая обязываться к новым инвестициям, что является ключевым интересом Киева.
Напомним
11 апреля в Вашингтоне состоялись переговоры между Украиной и США о доступе американцев к украинским минеральным ресурсам, которые, по данным Reuters и источников в Минфине США, были напряженными и антагонистическими.
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