США снизили оценку долга Украины за военную помощь до $100 млрд — Bloomberg

США пересмотрели объем помощи Украине с начала полномасштабного вторжения россии, снизив отметку с $300 млрд до $100 млрд, что приближается к украинской оценке в $90 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Пересмотр состоялся после переговоров в Вашингтоне в конце прошлой недели по соглашению о природных ресурсах. Администрация Трампа настаивает на соглашении, предусматривающем распределение доходов от будущих украинских инвестиционных проектов, в частности в минералах и инфраструктуре, в качестве компенсации за оказанную ранее помощь.

Соглашение предоставит США приоритетное право на доходы, поступающие в специальный фонд реконструкции, контролируемый Вашингтоном. Киев стремится к лучшим условиям и отказывается признавать предварительную помощь долгом.

Отмечается, что технические переговоры были продуктивными и юристы продолжают работать над проектом соглашения. Украина должна предоставить детали конкретных проектов для следующей онлайн-встречи.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, переговоры близки к завершению и соглашение могут подписать уже на этой неделе.

Однако США рассматривают расходы по поддержке Украины как свой вклад в фонд, не желая обязываться к новым инвестициям, что является ключевым интересом Киева.

Напомним

11 апреля в Вашингтоне состоялись переговоры между Украиной и США о доступе американцев к украинским минеральным ресурсам, которые, по данным Reuters и источников в Минфине США, были напряженными и антагонистическими.