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16 апреля 2025, 12:00 Читати українською

США снизили оценку долга Украины за военную помощь до $100 млрд — Bloomberg

США пересмотрели объем помощи Украине с начала полномасштабного вторжения россии, снизив отметку с $300 млрд до $100 млрд, что приближается к украинской оценке в $90 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

США пересмотрели объем помощи Украине с начала полномасштабного вторжения россии, снизив отметку с $300 млрд до $100 млрд, что приближается к украинской оценке в $90 млрд.
Фото: depositphotos

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Что известно

Пересмотр состоялся после переговоров в Вашингтоне в конце прошлой недели по соглашению о природных ресурсах. Администрация Трампа настаивает на соглашении, предусматривающем распределение доходов от будущих украинских инвестиционных проектов, в частности в минералах и инфраструктуре, в качестве компенсации за оказанную ранее помощь.

Соглашение предоставит США приоритетное право на доходы, поступающие в специальный фонд реконструкции, контролируемый Вашингтоном. Киев стремится к лучшим условиям и отказывается признавать предварительную помощь долгом.

Отмечается, что технические переговоры были продуктивными и юристы продолжают работать над проектом соглашения. Украина должна предоставить детали конкретных проектов для следующей онлайн-встречи.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, переговоры близки к завершению и соглашение могут подписать уже на этой неделе.

Однако США рассматривают расходы по поддержке Украины как свой вклад в фонд, не желая обязываться к новым инвестициям, что является ключевым интересом Киева.

Напомним

11 апреля в Вашингтоне состоялись переговоры между Украиной и США о доступе американцев к украинским минеральным ресурсам, которые, по данным Reuters и источников в Минфине США, были напряженными и антагонистическими.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Exba
Exba
16 апреля 2025, 12:23
#
67% discount, not bad
+
+15
Vadossssss
Vadossssss
16 апреля 2025, 13:27
#
Торгуються як діти,дулю з маком їм, а не угоду.Угоду треба вкладати,но тільки не з трампом.
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