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16 апреля 2025, 16:22 Читати українською

Замедление инфляции и доллар по 43,5 грн/$. ICU обновила макропрогноз на 2025 год

Украинская экономика перешла в режим медленного роста с 3 квартала 2024 года, и шансы на значительное ускорение темпов восстановления очень низки. Потребность постепенно сокращать дефицит бюджета и, соответственно, государственные расходы существенно ограничивают экономический рост в будущем. Об этом говорится в макропрогнозе ICU.

Украинская экономика перешла в режим медленного роста с 3 квартала 2024 года, и шансы на значительное ускорение темпов восстановления очень низки.
Фото: depositphotos

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Рост экономики

Мы ожидаем роста экономики на 3% в этом и в следующем году благодаря возобновлению потребления домохозяйств и более высокому урожаю.

Инфляция

Годовая инфляция начнет резко замедляться с июня благодаря эффектам прошлогодней высокой базы и высшему предложению агропродукции. Мы видим замедление потребительских цен до 7−8% в конце года с учетом определенного замедления потребительского спроса, относительно стабильного курса гривны и удешевления продуктов питания.

НБУ будет сохранять учетную ставку на текущем уровне до сентября, а затем предположительно снизит ее трижды по 50 б.п. к концу года.

Курс гривны

Пересмотренный прогноз поступления внешней финансовой помощи, раскрытый в меморандуме МВФ, — это значительный позитив для Украины. Пакет финансовой помощи увеличен на $15 млрд по сравнению с декабрьским планом, а поступление средств будет в большей степени, чем планировалось ранее, смещено на 2025 год.

Украина получит более $50 млрд в этом году, поэтому резервы НБУ резко возрастут, а у центрального банка будет больше ресурсов, чтобы поддерживать курс гривны. Так что мы повышаем прогноз курса гривны в конце 2025 года до 43,5 грн/$.

Увеличение пакета пособий дает Украине больше времени, чтобы снизить дисбалансы внешних счетов. Ключевые вызовы в части внешних счетов, с которыми придется сталкиваться в ближайшее время, — это рекордный дефицит текущего счета, значительные отливы иностранной наличности из банков и большой объем привлеченных к войне иностранных кредитов, срок которых истек. Если объемы внешней помощи в будущем резко сократятся, то НБУ вынужден будет прибегнуть к резкому ослаблению гривны.

Дефицит госбюджета

Дефицит государственного бюджета в этом году будет почти полностью профинансирован внешней помощью, хотя планы по расходам могут быть увеличены в 3 квартале 2025 года. Однако источники финансирования дефицита бюджета в 2026 году пока не достаточны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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