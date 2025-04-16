Золото продолжает обновлять вершины на фоне действий Трампа

Цена золота пробила очередной рекорд, превысив $3275 за унцию, после того как Дональд Трамп запустил расследование по импорту критически важных минералов, усилив напряжение в глобальной торговле. Об этом пишет Bloomberg от 15 апреля.

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Двигатель роста

«Непредсказуемые заявления Вашингтона о пошлинах возмущают рынки, усложняя долгосрочные инвестиционные решения», — отмечают эксперты. В среду золото выросло на 1,4%, реагируя на новость о расследовании под эгидой Section 232 Закона о расширении торговли 1962 года, оценивающего угрозы нацбезопасности от зависимости США от иностранных минералов. В этом году металл подорожал более чем на 20%, подпитываемый страхами рецессии и эскалацией торговой войны.

Рыночные последствия

«Ожидается, что это расследование может открыть новый фронт в глобальной торговой войне, повлекшие отток капитала из акций в безопасные активы», — пишет Bloomberg.

Во вторник Трамп призвал Китай к переговорам после запрета Пекином на новые самолеты Boeing. В то же время инвесторы массово скупают золотые ETF, а центробанки наращивают резервы. Goldman Sachs видит цену в $4000 за унцию до средины 2026 года.

Прогнозы

«Геополитическая борьба между великими государствами будет продолжаться. По их оценкам, золото как безопасный актив, вероятно, будет расти в ближайшей перспективе», — считают аналитики. Трейдеры рассчитывают на три понижения ставки ФРС в 2025 году, что традиционно поддерживает золото, ведь оно не приносит процентов.