Главное за вторник: деньги от Британии, прибыль бизнеса выросла

Украина получила второй транш финансовой помощи от Великобритании на сумму 752 млн фунтов стерлингов (около $1 млрд). Средства предоставлены в рамках инициативы G7 ERA, предусматривающей использование доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины.

Прибыль бизнеса Украины в прошлом году выросла на 119%: самые прибыльные отрасли

В 2024 году финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 947,3 млрд грн прибыли (в 2023 году — 776,4 млрд грн). Прибыль достигла 1 220,6 млрд грн, или 119,0% по сравнению с 2023 годом, убытки допущены на сумму 273,3 млрд грн (или 109,7%).

Украина за два месяца сократила экспорт товаров на 13%

По итогам января-февраля 2025 года Украина экспортировала товаров на $6,28 млрд, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, импорт товаров вырос на 12,3% — до $11,30 млрд.

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