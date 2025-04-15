Украина получила от Британии почти $1 млрд из замороженных активов рф
Главное за вторник: деньги от Британии, прибыль бизнеса выросла
Украина получила второй транш финансовой помощи от Великобритании на сумму 752 млн фунтов стерлингов (около $1 млрд). Средства предоставлены в рамках инициативы G7 ERA, предусматривающей использование доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины.
Прибыль бизнеса Украины в прошлом году выросла на 119%: самые прибыльные отрасли
В 2024 году финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 947,3 млрд грн прибыли (в 2023 году — 776,4 млрд грн). Прибыль достигла 1 220,6 млрд грн, или 119,0% по сравнению с 2023 годом, убытки допущены на сумму 273,3 млрд грн (или 109,7%).
Украина за два месяца сократила экспорт товаров на 13%
По итогам января-февраля 2025 года Украина экспортировала товаров на $6,28 млрд, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, импорт товаров вырос на 12,3% — до $11,30 млрд.
В Украину начали завозить меньше долларов: почему это произошло и будет ли дефицит «зеленых»
Существенное укрепление национальной валюты происходит на фоне снижения интереса украинцев к доллару. Оно так ощутимо, что даже существенно повлияло на показатели ввоза валюты в Украину. Как изменение интересов украинцев объясняют банкиры и есть ли риск возникновения дефицита американского кэша, узнал Минфин.
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