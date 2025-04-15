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15 апреля 2025, 11:34 Читати українською

Украина за два месяца сократила экспорт товаров на 13%

По итогам января — февраля 2025 года Украина экспортировала товаров на $6,28 млрд, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, импорт товаров вырос на 12,3% — до $11,30 млрд. Об этом говорится в данных Госстата.

По итогам января — февраля 2025 года Украина экспортировала товаров на $6,28 млрд, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Фото: depositphotos

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Как изменился экспорт

«За январь — февраль 2025 года экспорт товаров составил $6 288,1 млн, или 87,0% по сравнению с январем — февралем 2024 года, импорт — $11 302,5 млн, или 112,3%», — говорится в сообщении.

Читайте: Украинский экспорт в январе сократился на более чем 10%

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли составило $5,01 млрд; год назад оно также было отрицательным и составило за аналогичный период $2,84 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта за два месяца — 0,56 (в январе — феврале 2024 года — 0,72).

Среди групп товаров, экспорт которых продемонстрировал наибольший рост — электрические машины (+6,7%). В таких категориях, как черные металлы и зерновые культуры, объемы экспорта сократились, соответственно, на 19,7% и 20,5%.

Также негативную динамику показали показатели экспорта жиров и масел животного или растительного происхождения (-11,9%).

Импорт увеличился в категориях «электрические машины» (+75%), «реакторы ядерные, котлы, машины» (+3%) и «минеральные топлива; нефть и продукты ее переработки» (6,2%).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 202 стран мира.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BatonUA
BatonUA
15 апреля 2025, 12:50
#
Навіщо з таким сальдо укріплювати курс гривні?
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