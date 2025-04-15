Прибыль бизнеса Украины в прошлом году выросла на 119%: самые прибыльные отрасли

В 2024 году финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 947,3 млрд грн прибыли (в 2023 году — 776,4 млрд грн). Прибыль достигла 1 220,6 млрд грн, или 119,0% по сравнению с 2023 годом, убытки допущены на сумму 273,3 млрд грн (или 109,7%). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Доля убыточных предприятий в 2024 году составила 22,1%, что чуть больше, чем в 2023 году — 22%.

Самые прибыльные отрасли

Финансовая и страховая деятельность — 445,2 млрд грн;

Промышленность — 197,1 млрд грн;

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 125,5 млрд грн;

Сельское, лесное и рыбное хозяйство — 92,9 млрд грн;

Информация и телекоммуникации — 34,8 млрд грн.

Отрасли по самой низкой прибыли

Самая низкая прибыль зафиксирована в области временного размещения и организация питания — 937,5 млн грн. Отрасль образования вышла на отрицательный результат (минус 71,9 млн грн).