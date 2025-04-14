Международный рынок: Доллар продолжает дешеветь

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 апреля 2025, 11:16 Читати українською

Международный рынок: Доллар продолжает дешеветь

Курс доллара США утром в понедельник снижается к большинству основных мировых валют, включая евро, фунт стерлингов и иену, на новостях о внешнеторговых пошлинах.

Курс доллара США утром в понедельник снижается к большинству основных мировых валют, включая евро, фунт стерлингов и иену, на новостях о внешнеторговых пошлинах.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто происходит на валютном рынкеРассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,62%.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит на валютном рынке

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,62%. За минувшие пять сессий индикатор упал на 3,6%.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп сообщил о приостановке действия тарифов в отношении большинства торговых партнеров США на 90 дней, однако в отношении Китая будет действовать беспрецедентная пошлина в 145%.

На выходных в американской прессе появились сообщения о том, что власти США отменили действие недавно введенных ответных импортных пошлин на десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны, роутеры и некоторые микрочипы.

Позднее Трамп заявил, что объявит о введении пошлин на импорт электроники в ближайшем будущем. Он также пообещал вскоре объявить о пошлинах на фармацевтические препараты.

Евро стоит $1,1399 по сравнению с $1,1362 на закрытие торгов в прошлую пятницу, евро укрепляется на 0,3%.

Фунт стерлингов растет на 0,4% и торгуется на уровне $1,3143 по сравнению с $1,3086 по итогам минувшей сессии.

Курс доллара относительно иены падает на 0,7% и составляет 142,51 иены против 143,52 иены в конце предыдущих торгов.

В понедельник власти Японии обнародовали окончательные данные о промышленном производстве за февраль. По новой оценке, объем промпроизводства вырос на 2,3% относительно января и повысился на 0,1% в годовом выражении. Предварительная оценка указывала на рост на 2,5% и 0,3% соответственно.

Тем временем курс американской валюты к офшорному юаню поднимается на 0,3% и торгуется на отметке 7,3073 юаня.

Китайский экспорт в марте увеличился на 12,4% в годовом выражении, импорт снизился на 4,3%. Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в марте увеличилось до $102,64 млрд по сравнению с $58,65 млрд в том же месяце 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
14 апреля 2025, 11:37
#
І це радує.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 апреля 2025, 12:44
#
Вспоминаю, как известный львовский «поцриот» рассказывал что …доляр наше усе…
+
+15
LSD75
LSD75
14 апреля 2025, 14:13
#
От гришы один флуд
+
0
Daos
Daos
14 апреля 2025, 14:31
#
Потому что он свято верит марафону, который в своё время изрыгает один флуд.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 апреля 2025, 14:36
#
О, смотрю «поцриотов» прибавилось!!!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами