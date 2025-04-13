Трамп освободил смартфоны, компьютеры и чипы от пошлин

Смартфоны, компьютеры и другая электроника будут освобождены от введенных Трампом пошлин. Об этом говорится в распоряжении Таможенной и пограничной службы США, передает CNBC.

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Что известно

Новые правила также предусматривают исключение из пошлин для других электронных устройств и компонентов, включая полупроводники, солнечные батареи, плоские телевизионные дисплеи, флэш-накопители, карты памяти и накопители, используемые для хранения данных.

Указания сделать исключения из пошлин появились после того, как Трамп ввел 125% тарифы на продукцию из Китая, что должно было негативно сказаться на технологических компаниях, например, Apple, производящей iPhone и большинство других своих продуктов в Китае.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что компания Apple зафрахтовала грузовые рейсы для переправки 600 тонн iPhone из Индии в Соединенные Штаты Америки в попытке обойти пошлины президента США Дональда Трампа.