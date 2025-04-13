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13 апреля 2025, 9:36 Читати українською

Трамп освободил смартфоны, компьютеры и чипы от пошлин

Смартфоны, компьютеры и другая электроника будут освобождены от введенных Трампом пошлин. Об этом говорится в распоряжении Таможенной и пограничной службы США, передает CNBC.

Смартфоны, компьютеры и другая электроника будут освобождены от введенных Трампом пошлин.
Фото: Gettyi mages

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Что известно

Новые правила также предусматривают исключение из пошлин для других электронных устройств и компонентов, включая полупроводники, солнечные батареи, плоские телевизионные дисплеи, флэш-накопители, карты памяти и накопители, используемые для хранения данных.

Указания сделать исключения из пошлин появились после того, как Трамп ввел 125% тарифы на продукцию из Китая, что должно было негативно сказаться на технологических компаниях, например, Apple, производящей iPhone и большинство других своих продуктов в Китае.

Читайте также: Цена iPhone может возрасти до $3 500 в случае переноса производства в США — CNN

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что компания Apple зафрахтовала грузовые рейсы для переправки 600 тонн iPhone из Индии в Соединенные Штаты Америки в попытке обойти пошлины президента США Дональда Трампа.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
13 апреля 2025, 11:03
#
Не дивно.
+
+9
Игорь УА
Игорь УА
13 апреля 2025, 11:06
#
С хрустом включает заднюю передачу
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
13 апреля 2025, 13:00
#
А що трапилось??? такий херой був, всім санкції давав, а тут де йому треба — зменшує. Нехай Китай збільшить експортні податки на ці товари!
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