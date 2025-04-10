Главное за четверг: Трамп увеличил пошлину для Китая до 125% и что будет с землей и недвижимостью украинцев

В Украине изменяются правила для владельцев имущества — от земли и коммерческих помещений до квартир. С 9 апреля вступил в силу новый закон «о добросовестных выгодополучателях». «Минфин» разбирался, что для них меняется, действительно ли в Украине могут легализовать схемы с имуществом.

Трамп повысил пошлину на товары из Китая до 125%

Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение повысить пошлины на китайские товары до 125%. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Доллар стал заложником геополитики: не пора ли переходить к евро

На фоне агрессивной торговой политики Дональда Трампа мировой фондовый, валютный и сырьевой рынок уже не просто лихорадит, а серьезно трясет, с перспективой новой глобальной рецессии уже к концу 2025 года.

Валютные войны Трампа ударят по гривне? Прогноз курса валют с 10 по 16 апреля (видео)

В последние дни ситуация на мировом валютном рынке остается крайне напряженной и реальная угроза начала мировой экономической рецессии на фоне введения Дональдом Трампом очень жестких тарифов и пошлин. Это оказывает существенное влияние на курс доллара по всему миру, в том числе и в Украине. В этом выпуске финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о том, каких сюрпризов ждать от доллара и евро в период с 10 по 16 апреля.

Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлины для ряда стран

Президент США Дональд Трамп объявил, что решил поставить на паузу на 90 дней повышение пошлины на импорт более чем в 75 странах, пригласивших диалог по этому вопросу. Предполагается, что в течение этого периода данные страны будут платить пошлины в минимальном размере — 10%.