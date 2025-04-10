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10 апреля 2025, 14:18 Читати українською

Цена iPhone может вырасти до $3 500 при переносе производства в США — CNN

Президент США Дональд Трамп похвастался, что «рабочие места и фабрики вернутся», когда он ввел беспрецедентные тарифы по всему миру. Однако если iPhone начнут производить в США, то цены на популярные смартфоны могут возрасти более чем в три раза — примерно до $3 500. Об этом руководитель отдела технологических исследований финансовой компании Wedbush Securities Дэн Айвз заявил в комментарии CNN.

Президент США Дональд Трамп похвастался, что «рабочие места и фабрики вернутся», когда он ввел беспрецедентные тарифы по всему миру.
Фото: pixabay.com

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По его словам, для производства iPhone в США необходимо воспроизвести сложную производственную экосистему, существующую сейчас в Азии.

«Вы строите это (цепочка поставок) в США на заводе в Западной Виргинии и Нью-Джерси. Это будут iPhone за 3 500 долларов», — сказал Айвз, имея в виду производственные предприятия или высокотехнологичные производственные мощности, где обычно производятся компьютерные микросхемы, питающие электронные устройства.

И даже в этом случае перемещение лишь 10% цепочки поставок в США Apple обойдется примерно в $30 млрд. Кроме того, это займет три года.

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Производство и сборка деталей смартфонов переместились в Азию десятилетия назад, поскольку американские компании в основном сосредотачивались на разработке программного обеспечения и дизайне продуктов, что приносило гораздо большую прибыль.

Этот шаг помог сделать Apple одной из самых дорогих компаний в мире и закрепить себя доминирующим производителем смартфонов.

С момента инаугурации Трампа в конце января 2025 года акции Apple потеряли около 25% своей стоимости из-за опасений по поводу влияния пошлин на ее разветвленную цепь поставок, которая сильно зависит от Китая и Тайваня. Около 90% iPhone собираются в Китае.

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Чипы для iPhone в основном производятся на Тайване, а экранные панели снабжаются южнокорейскими компаниями. Некоторые другие компоненты производятся в Китае, а окончательная сборка в основном производится также в Поднебесной.

В феврале Apple объявила, что инвестирует $500 млрд в США в течение следующих четырех лет, чтобы расширить производство за пределами Китая и избежать пошлин Трампа.

Аналитики Bank of America во главе с Вамси Моханом отметили, что стоимость iPhone может вырасти на 25% исключительно из-за более высокой стоимости рабочей силы в США, сообщает Bloomberg.

Несмотря на то, что технологический гигант может найти внутреннюю рабочую силу для сборки устройств, значительная часть используемых для производства iPhone деталей все равно будет собираться в Китае и импортироваться в США.

Аналитики подчеркнули, что если предположить, что Apple придется платить соответствующие тарифы на этот импорт, то его общая стоимость вырастет на 90% или больше.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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