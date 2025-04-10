Трамп повысил пошлину на товары из Китая до 125%

Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение повысить пошлины на китайские товары до 125%. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

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Повышение пошлины

«Ввиду неуважения со стороны Китая в отношении мировых рынков, я повышаю пошлины, взымаемые США с Китая, до 125%, они вступают в силу немедленно», — написал Трамп.

Для стран, которые не ответили на ранее объявленное для них повышение тарифов, действие новых пошлин приостановлено на 90 дней. Приостановка затронула большинство торговых партнеров США в Азии.

Тарифная война

2 апреля Трамп объявил о введении зеркальных пошлин на товары иностранных торговых партнеров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый размер пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединенных Штатов с этими странами. Например, для Китая пошлины первоначально должны были составить 34%.

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В ответ Пекин решил ввести с 10 апреля дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США.

9 апреля Трамп дал указание ставку пошлин на китайские товары «изменить, исключив «34%» в каждом месте, где они указаны, и вставив вместо них «84%» во всех внешнеторговых документах. Таким образом, с учетом пошлин в 20%, которые были введены Трампом на товары из Китая в первый срок его президентства, суммарный тариф вырос до 104%.

CNBC отмечал, что США были готовы пересмотреть свою позицию относительно повышения пошлин на китайские товары, если бы Китай отказался от ответных пошлин на американские товары. Однако в Пекине заявляли, что не собираются идти на уступки.

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После этого Китай решил повысить пошлины на продукцию США с 34% до 84% с 10 апреля.