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10 апреля 2025, 8:12 Читати українською

Трамп повысил пошлину на товары из Китая до 125%

Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение повысить пошлины на китайские товары до 125%. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение повысить пошлины на китайские товары до 125%.
Фото: Getty images

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Повышение пошлины

«Ввиду неуважения со стороны Китая в отношении мировых рынков, я повышаю пошлины, взымаемые США с Китая, до 125%, они вступают в силу немедленно», — написал Трамп.

Для стран, которые не ответили на ранее объявленное для них повышение тарифов, действие новых пошлин приостановлено на 90 дней. Приостановка затронула большинство торговых партнеров США в Азии.

Тарифная война

2 апреля Трамп объявил о введении зеркальных пошлин на товары иностранных торговых партнеров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый размер пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединенных Штатов с этими странами. Например, для Китая пошлины первоначально должны были составить 34%.

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В ответ Пекин решил ввести с 10 апреля дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США.

9 апреля Трамп дал указание ставку пошлин на китайские товары «изменить, исключив «34%» в каждом месте, где они указаны, и вставив вместо них «84%» во всех внешнеторговых документах. Таким образом, с учетом пошлин в 20%, которые были введены Трампом на товары из Китая в первый срок его президентства, суммарный тариф вырос до 104%.

CNBC отмечал, что США были готовы пересмотреть свою позицию относительно повышения пошлин на китайские товары, если бы Китай отказался от ответных пошлин на американские товары. Однако в Пекине заявляли, что не собираются идти на уступки.

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После этого Китай решил повысить пошлины на продукцию США с 34% до 84% с 10 апреля.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
10 апреля 2025, 8:19
#
Перехід від торгових війн до перших пострілів — це лише питання часу.
+
+15
Три літри
Три літри
10 апреля 2025, 8:22
#
Трамп віддає весь світ Китаю, які постріли?
+
0
Три літри
Три літри
10 апреля 2025, 8:21
#
Проспали новину.
+
0
vovan9870
vovan9870
10 апреля 2025, 8:41
#
Це тепер китайський імпорт в США буде оформлятися як виготовлений в Україні?
+
0
Три літри
Три літри
10 апреля 2025, 8:49
#
Поруч є В'єтнам.
+
0
Я_ __
Я_ __
10 апреля 2025, 9:10
#
«„Зважаючи на неповагу з боку Китаю щодо світових ринків, я підвищую мита, що стягуються США з Китаю, до 125%, вони набувають чинності негайно“, — написав Трамп.»

Сказав той хто дуже «поважає» світові ринки) ну, цікаво чим закінчиться і сподіваюся що обидві країни не візьмуться за зброю, а будуть «воювати» суто в економічній площині, в будь-якому випадку, українців ніхто не спитає і від нас там нічого не залежить, бо у важковаговиків своя гра
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