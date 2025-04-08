В Минфине опровергли информацию об угрозе выплат военным

Министерство финансов Украины опровергло информацию о возможном прекращении выплат денежного довольствия военнослужащим. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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«Финансирование Вооруженных сил Украины является безоговорочным приоритетом для Министерства финансов. Уже более трех лет полномасштабной войны против России все выплаты военным осуществляются в срок и в полном объеме. Так же будет и дальше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что защитники и защитницы Украины получают и будут получать денежное довольствие согласно плану. Средства на это предусмотрены в госбюджете Украины на 2025 год.

«Заметим, что информация, распространенная СМИ об угрозе выплат, не соответствует действительности», — добавили в ведомстве.

Ранее Экономическая правда писала, что ее источники в правительстве и парламенте сообщают о том, что Министерство обороны столкнулось с превышением плановых расходов с начала текущего года.

Это связано с активизацией закупок боеприпасов, для которых используются средства, первоначально предназначенные для выплаты денежного довольствия военнослужащим.

Издание утверждает, что в результате возникла необходимость внесения изменений в закон «О государственном бюджете на 2025 год». В частности, предлагается увеличить расходы на оборону на 200 млрд грн. В противном случае, по данным источника, существует риск, что военнослужащие могут остаться без денежного довольствия до конца года.