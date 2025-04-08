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8 апреля 2025, 14:08 Читати українською

В Минфине опровергли информацию об угрозе выплат военным

Министерство финансов Украины опровергло информацию о возможном прекращении выплат денежного довольствия военнослужащим. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министерство финансов Украины опровергло информацию о возможном прекращении выплат денежного довольствия военнослужащим.
Фото с открытых источников

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«Финансирование Вооруженных сил Украины является безоговорочным приоритетом для Министерства финансов. Уже более трех лет полномасштабной войны против России все выплаты военным осуществляются в срок и в полном объеме. Так же будет и дальше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что защитники и защитницы Украины получают и будут получать денежное довольствие согласно плану. Средства на это предусмотрены в госбюджете Украины на 2025 год.

«Заметим, что информация, распространенная СМИ об угрозе выплат, не соответствует действительности», — добавили в ведомстве.

Ранее Экономическая правда писала, что ее источники в правительстве и парламенте сообщают о том, что Министерство обороны столкнулось с превышением плановых расходов с начала текущего года.

Это связано с активизацией закупок боеприпасов, для которых используются средства, первоначально предназначенные для выплаты денежного довольствия военнослужащим.

Издание утверждает, что в результате возникла необходимость внесения изменений в закон «О государственном бюджете на 2025 год». В частности, предлагается увеличить расходы на оборону на 200 млрд грн. В противном случае, по данным источника, существует риск, что военнослужащие могут остаться без денежного довольствия до конца года.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
TAN72
TAN72
8 апреля 2025, 14:38
#
Станок напечатает🥱
+
0
Три літри
Три літри
8 апреля 2025, 14:38
#
Ну таке собі спростування, на 3 з мінусом.
+
+15
bonv
bonv
8 апреля 2025, 14:48
#
Попробуйте припинити — і хана владі одразу.
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