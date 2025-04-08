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8 апреля 2025, 14:26 Читати українською

Ажиотаж в магазинах Apple: Американцы раскупают iPhone из-за угрозы роста цен

Сотрудники из разных отделений Apple по всей территории США сообщили, что в выходные магазины были заполнены покупателями из-за беспокойства, что цены резко возрастут после введения новых тарифов. Большинство iPhone, наиболее продаваемого и важнейшего продукта Apple, производятся в Китае, на который действуют пошлины в 54%. Об этом сообщает Bloomberg.

Сотрудники из разных отделений Apple по всей территории США сообщили, что в выходные магазины были заполнены покупателями из-за беспокойства, что цены резко возрастут после введения новых тарифов.
Фото: apple.com

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Один сотрудник Apple рассказал, что их магазин был переполнен людьми, панически покупавшими смартфоны.

«Почти каждый клиент спрашивал меня, скоро ли цены вырастут», — сказал работник, попросивший не называть его имени, поскольку он не имел права выступать публично.

Несмотря на то, что в магазинах не было очередей, обычно бывают при выпуске нового iPhone, атмосфера напоминала напряженные праздничные дни, сообщили сотрудники.

«Люди просто врываются, волнуются и задают вопросы», — рассказал один из них, добавив, что компания не предоставила магазинам никаких указаний по поводу того, как реагировать на такие вопросы.

Увеличение продаж

Этот ажиотаж привел к увеличению продаж iPhone. Согласно информации от источника, осведомленного по этому вопросу, розничные магазины Apple в США зафиксировали более высокие продажи в течение прошлых выходных, чем в предыдущие годы, по крайней мере, на некоторых крупных рынках.

Apple обнародует результаты второго финансового квартала 1 мая, что даст генеральному директору Тиму Куку и финансовому директору Кевану Пареху возможность обсудить влияние ожидаемых пошлин.

Таможенный кризис на фондовом рынке особенно сильно ударил по Apple. За последние два торговых дня на прошлой неделе рыночная капитализация компании уменьшилась более чем на пол триллиона долларов, и акции подверглись худшему трехдневному падению со времен пузыря доткомов в 2001 году.

«Яблочная» компания принимает меры, чтобы подготовиться к таможенным пошлинам, в том числе накапливая запасы техники. В целях уменьшения будущих потерь Apple направляет больше устройств, производимых в Индии, на рынок США. В настоящее время Индия должна быть обложена налогом по более низкой ставке, чем Китай.

Apple также в течение многих лет переносит больше своего производства во Вьетнам, где тарифы будут ниже, чем в Китае. Компания производит Apple Watch, Mac, AirPods и iPad в этой стране. Она также производит некоторые модели Mac в Ирландии, Таиланде и Малайзии.

Читайте также: Apple рассматривает возможность расширения производства iPhone в Бразилии, чтобы обойти тарифы Трампа — СМИ

Напомним

Согласно прогнозам аналитиков Rosenblatt Securities, стоимость всех iPhone может возрасти на 43%. Как это скажется на ценах:

  • Базовая модель iPhone 16 была выпущена в США по цене $799, но его цена может возрасти до $1 142.
  • Более дорогой iPhone 16 Pro Max с 6,9-дюймовым дисплеем и 1 терабайтом памяти, который сейчас продается за $1 599, может стоить почти $2 300.
  • Цена самого дешевого iPhone 16e, который сейчас в США стоит от $599, может возрасти до $856.

При этом другая техника Apple также может подняться в цене.

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Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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8 апреля 2025, 14:39
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