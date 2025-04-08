За выходные, пока Илон Маск публиковал ряд сообщений в соцсетях с критикой одного из ведущих советников Белого дома за агрессивный тарифный план президента США Дональда Трампа, он одновременно обращался непосредственно к самому Трампу с личными запросами. Об этом сообщает Washington Post.
Маск призывает Трампа отменить новые пошлины — WP
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Попытка вмешаться, как подтвердили два человека, осведомленных о ситуации, пока не имела успеха: в понедельник Трамп пригрозил ввести новые 50% пошлины на импорт из Китая в дополнение к уже объявленным 34% налогов.
В то же время Трамп дал понять, что открыт к переговорам по некоторым аспектам своей политики. Между тем, Маск опубликовал в соцсети X видео, в котором покойный консервативный экономист Милтон Фридман объясняет преимущества международного торгового сотрудничества — «неличного действия цен», как он это назвал, — объясняя, откуда происходят материалы для изготовления обычного деревянного карандаша.
Конфликт интересов между Маском и Трампом из-за одной из ключевых инициатив администрации президента стал самым громким проявлением несогласия между президентом и одним из его главных союзников, который в прошлом году потратил почти $290 миллионов на поддержку Трампа и других республиканцев, а с января возглавляет усилия по сокращению расходов в Департаменте эффективности правительства.
Маск также выражал несогласие с другими членами коалиции Трампа по таким вопросам, как визы H1-B для квалифицированных иммигрантов и подход DOGE к государственным расходам.
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В субботу Маск раскритиковал должностного лица администрации, играющего ключевую роль в разработке тарифной политики, — торгового советника Белого дома Питера Наварро, высмеяв его квалификацию.
«Докторат по экономике из Гарварда — это плохо, а не хорошо», — написал Маск.
На выходных, в интервью с вице-премьером Италии Маттео Сальвини, Илон Маск заявил, что хотел бы видеть «зону свободной торговли» между Европой и Соединенными Штатами.
«В конце концов, я надеюсь, что будет достигнуто соглашение, что и Европа, и США должны двигаться, по моему мнению, к нулевой пошлине», — сказал Маск.
Он также высказался за большую свободу передвижения людей между странами Европы и США, а также возможность работать в любой из них, если они этого желают.
«Именно такие советы я давал президенту», — сказал он.
Маск, являющийся генеральным директором производителя электромобилей Tesla, уже давно считает пошлины вредными для бизнес-целей компании, рассматривающей как Соединенные Штаты, так и Китай ключевыми центрами производства и потребления. В то же время, по словам аналитиков, другие автопроизводители, по всей вероятности, пострадают от новых тарифов еще больше.
Падение акций Tesla
В понедельник акции Tesla закрылись на отметке $233,29 за акцию, снизившись более чем на 2,5%. С начала года акции потеряли более 38% от своей стоимости.
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Реакция бизнеса
Многие лидеры бизнеса и технологий, поддержавшие кандидатуру Трампа, были ошеломлены решением президента ввести столь высокие тарифы. Они также разочарованы тем, что они не смогли больше повлиять на политику, сказали два человека, знакомых с ситуацией.
Люди из окружения Маска обращались непосредственно к знакомым в администрации Трампа, в частности к вице-президенту Джей Ди Венсу и самому Маску, призывая к, по их мнению, более разумной политике свободной торговли.
Один из друзей Маска, инвестор Джо Лонсдейл, написал в X, что в последние дни убеждал «друзей в администрации», что тарифы нанесут больший ущерб американским компаниям, чем китайским.
Группа бизнес-лидеров работала в течение выходных, чтобы сформировать неформальную группу, которая лоббировала бы членов администрации Трампа относительно более умеренной политики, сообщил один из участников.
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Многие поддерживали Трампа в прошлом году, даже осознавая, что высокие тарифы, которые он давно обещал, могли бы нанести ущерб как технологической отрасли, так и экономике в целом.
Но они надеялись, что Трамп прислушается к советникам, таким как министр финансов Скотт Бессент, и выберет более умеренный курс, рассказали источники. Бизнес-лидеры также не предполагали, что министр торговли Говард Лутник, являвшийся одним из ключевых посредников между Маском и окружением Трампа, окажется таким упорным сторонником протекционистской политики.
Напомним
Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.
Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.
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Комментарии - 4
«У нас є багато, дуже багато країн, які приходять до нас на переговори про угоди, і це будуть справедливі угоди. І в певних випадках вони будуть платити значні мита».
Бачили очi, що купували,
ïжте, хоч повилазьте…
Кореспондент Sky News Хелен-Енн Сміт пише, що якщо погрози Трампа втілять у життя, то всі китайські товари обкладатимуться митами в розмірі понад 100 %, а деякі - до 120 %, що робить будь-яку торгівлю практично неможливою.
Наразі Китай — єдина країна у світі, яка вирішила зайняти таку жорстку позицію. Інші ж країни публічно йдуть на поступки і відправляють делегації на переговори.
Є кілька очевидних кроків, які Китай майже напевно зробить. Одним із прикладів є контроль за експортом рідкоземельних мінералів. Китай контролює величезну частину світових поставок, але США, найімовірніше, з часом знайдуть обхідні шляхи.
Ще одним варіантом є підвищення мит на американську продукцію, що має великий вплив, наприклад, на сільськогосподарські товари, але це може зайти занадто далеко.
Потенційно більш дієві варіанти мають суттєві недоліки для Пекіна. Наприклад, він може націлитися на такі відомі американські компанії, як Apple і Tesla, але це не ідеальний варіант у той час, коли Китай намагається залучити більше іноземних інвестицій. Можлива також деяка девальвація валюти, але це також призведе до негативних наслідків.
Інші варіанти мають більш політичний характер і пов’язані з ризиком ескалації за межами економічної арени.
Серед інших обговорюваних варіантів — заборона на імпорт американських фільмів або, можливо, заклик до китайської громадськості бойкотувати всі американські товари.