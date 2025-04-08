Маск призывает Трампа отменить новые пошлины — WP

За выходные, пока Илон Маск публиковал ряд сообщений в соцсетях с критикой одного из ведущих советников Белого дома за агрессивный тарифный план президента США Дональда Трампа, он одновременно обращался непосредственно к самому Трампу с личными запросами. Об этом сообщает Washington Post.

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Попытка вмешаться, как подтвердили два человека, осведомленных о ситуации, пока не имела успеха: в понедельник Трамп пригрозил ввести новые 50% пошлины на импорт из Китая в дополнение к уже объявленным 34% налогов.

В то же время Трамп дал понять, что открыт к переговорам по некоторым аспектам своей политики. Между тем, Маск опубликовал в соцсети X видео, в котором покойный консервативный экономист Милтон Фридман объясняет преимущества международного торгового сотрудничества — «неличного действия цен», как он это назвал, — объясняя, откуда происходят материалы для изготовления обычного деревянного карандаша.

Конфликт интересов между Маском и Трампом из-за одной из ключевых инициатив администрации президента стал самым громким проявлением несогласия между президентом и одним из его главных союзников, который в прошлом году потратил почти $290 миллионов на поддержку Трампа и других республиканцев, а с января возглавляет усилия по сокращению расходов в Департаменте эффективности правительства.

Маск также выражал несогласие с другими членами коалиции Трампа по таким вопросам, как визы H1-B для квалифицированных иммигрантов и подход DOGE к государственным расходам.

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В субботу Маск раскритиковал должностного лица администрации, играющего ключевую роль в разработке тарифной политики, — торгового советника Белого дома Питера Наварро, высмеяв его квалификацию.

«Докторат по экономике из Гарварда — это плохо, а не хорошо», — написал Маск.

На выходных, в интервью с вице-премьером Италии Маттео Сальвини, Илон Маск заявил, что хотел бы видеть «зону свободной торговли» между Европой и Соединенными Штатами.

«В конце концов, я надеюсь, что будет достигнуто соглашение, что и Европа, и США должны двигаться, по моему мнению, к нулевой пошлине», — сказал Маск.

Он также высказался за большую свободу передвижения людей между странами Европы и США, а также возможность работать в любой из них, если они этого желают.

«Именно такие советы я давал президенту», — сказал он.

Маск, являющийся генеральным директором производителя электромобилей Tesla, уже давно считает пошлины вредными для бизнес-целей компании, рассматривающей как Соединенные Штаты, так и Китай ключевыми центрами производства и потребления. В то же время, по словам аналитиков, другие автопроизводители, по всей вероятности, пострадают от новых тарифов еще больше.

Падение акций Tesla

В понедельник акции Tesla закрылись на отметке $233,29 за акцию, снизившись более чем на 2,5%. С начала года акции потеряли более 38% от своей стоимости.

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Реакция бизнеса

Многие лидеры бизнеса и технологий, поддержавшие кандидатуру Трампа, были ошеломлены решением президента ввести столь высокие тарифы. Они также разочарованы тем, что они не смогли больше повлиять на политику, сказали два человека, знакомых с ситуацией.

Люди из окружения Маска обращались непосредственно к знакомым в администрации Трампа, в частности к вице-президенту Джей Ди Венсу и самому Маску, призывая к, по их мнению, более разумной политике свободной торговли.

Один из друзей Маска, инвестор Джо Лонсдейл, написал в X, что в последние дни убеждал «друзей в администрации», что тарифы нанесут больший ущерб американским компаниям, чем китайским.

Группа бизнес-лидеров работала в течение выходных, чтобы сформировать неформальную группу, которая лоббировала бы членов администрации Трампа относительно более умеренной политики, сообщил один из участников.

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Многие поддерживали Трампа в прошлом году, даже осознавая, что высокие тарифы, которые он давно обещал, могли бы нанести ущерб как технологической отрасли, так и экономике в целом.

Но они надеялись, что Трамп прислушается к советникам, таким как министр финансов Скотт Бессент, и выберет более умеренный курс, рассказали источники. Бизнес-лидеры также не предполагали, что министр торговли Говард Лутник, являвшийся одним из ключевых посредников между Маском и окружением Трампа, окажется таким упорным сторонником протекционистской политики.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.