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7 апреля 2025, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: международные резервы выросли, падение рынков

Международные резервы в марте выросли на 5,6%

По состоянию на 1 апреля 2025 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $42 380,0 млн. В марте они выросли на 5,6%. Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой — уменьшением объемов чистой продажи валюты Нацбанком на валютном рынке.

Тарифная война Трампа: Биткоин упал до $79 тысяч, Ethereum — до $1555

В ночь с 6 на 7 апреля 2025 года цена биткоина в моменте опустилась до $78 539, потеряв почти 6% стоимости менее чем за сутки.

В Укрпочте объяснили, как будут облагать пошлиной посылки предпринимателей в США

Товары от украинских предпринимателей стоимостью до $800 избежат 10%-й пошлины при ввозе в США, тогда как более дорогие отправления будут облагаться налогом. Об этом сообщила пресс-служба «Укрпочты», ссылаясь на объяснения американской почтовой службы (USPS).

ФАО прогнозирует, что урожай пшеницы в Украине в 2025 году будет ниже среднего

Урожай пшеницы в Украине в 2025 году будет ниже среднего за последние пять лет, прогнозирует Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). «В Украине производство пшеницы в 2025 году ожидается на уровне ниже среднего за последние пять лет, что обусловлено влиянием военных действий», — говорится в отчете ФАО, обнародованном в понедельник, 7 апреля.

Источник: Минфин
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