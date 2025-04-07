Главное за понедельник: международные резервы выросли, падение рынков

По состоянию на 1 апреля 2025 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $42 380,0 млн. В марте они выросли на 5,6%. Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой — уменьшением объемов чистой продажи валюты Нацбанком на валютном рынке.

Тарифная война Трампа: Биткоин упал до $79 тысяч, Ethereum — до $1555

В ночь с 6 на 7 апреля 2025 года цена биткоина в моменте опустилась до $78 539, потеряв почти 6% стоимости менее чем за сутки.

В Укрпочте объяснили, как будут облагать пошлиной посылки предпринимателей в США