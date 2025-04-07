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7 апреля 2025, 9:15 Читати українською

Тарифная война Трампа: Биткоин упал до $79 тысяч, Ethereum — до $1555

В ночь с 6 на 7 апреля 2025 года цена биткоина в моменте опустилась до $78 539, потеряв почти 6% стоимости менее чем за сутки, по данным TradingView. Это произошло на фоне растущей макроэкономической напряженности, пишет incrypted.

В ночь с 6 на 7 апреля 2025 года цена биткоина в моменте опустилась до $78 539, потеряв почти 6% стоимости менее чем за сутки, по данным TradingView.
Фото: depositphotos

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Что происходит на рынке

Рыночная капитализация биткоина составляет $1,56 трлн.

Параллельно первой криптовалюте существенное падение продемонстрировал Ethereum, обрушившийся почти на 12%. Актив упал ниже отметки $1600 за последние 24 часа, в моменте достигнув $1555, по данным TradingView. Рыночная капитализация криптовалюты составляет $192,4 млрд.

Общий спад на крипторынке усилился с открытием новой недели на международных фондовых биржах, отметили эксперты. Индекс GMCI 30, отслеживающий данные о ценах 30 крупнейших цифровых активов, за сутки потерял более 8%, а с начала года — 33,9%.

Причина падения

Причиной понижения могли послужить новые торговые тарифы, объявленные Трампом 2 апреля 2025 года. За первые два дня после анонса пошлин потери на фондовом рынке США превысили $5,4 трлн, индекс S&P 500 достиг 11-месячного минимума, а Nasdaq 100 вошел в «медвежью» зону.

После объявления тарифов на импорт рынок криптоактивов продемонстрировал сдержанную реакцию, сумев удержаться в районе $83 000. Однако в преддверии новой недели этот сектор начал сдавать позиции.

Эксперты ожидают усиления экономического противостояния США, Китая и ЕС, что увеличит шансы на возникновение глобальной рецессии и вызовет возможные проблемы на крыпторинке.

Биткоин завершил I квартал 2025 года с падением на 11,7%, показав худший результат за десятилетие и заняв 12 место в разрезе последних 15 лет, пишет The Block со ссылкой на аналитиков NYDIG Research. По их мнению, столь слабый старт года снова вызывает дискуссии о фазе криптоцикла.

Аналитики отмечают, что текущая коррекция может повторить сценарий 2015 года, когда рынок после продолжительного спада стабилизировался и начал новый рост в 2016 году. Однако в отличие от тех лет текущий макроэкономический фон остается крайне нестабильным, подчеркнули эксперты.

Хотя избрание Трампа принесло регуляторную ясность, включая отмену исков Комиссии по ценным бумагам и биржам США против ряда криптокомпаний, новая волна торгового давления смещает фокус инвесторов. Судьба биткоина после открытия рынков 7 апреля 2025 может определить краткосрочную динамику всего сектора, считают некоторые аналитики.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
0
MAXAOH
MAXAOH
7 апреля 2025, 9:34
#
Как сказали сказали бы мамкины «криптомилионеры», это нормально и даже хорошо)))
+
+15
StraightEdge
StraightEdge
7 апреля 2025, 10:04
#
Хто шарить скинули біток коли він був більше 100 і чекали подібного щоб відкупитись знову. Також хто сидів в $ буде добрий шанс після цього всього затаритись акціями, криптою на самому дні і потім ловити гарний +
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
7 апреля 2025, 10:20
#
Рано ще відкуплятись. Впаде нижче 60, тоді можна.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
7 апреля 2025, 10:30
#
И много таких умных?
+
0
Gari4ek
Gari4ek
7 апреля 2025, 11:19
#
Задним числом
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
7 апреля 2025, 9:58
#
Сейчас вообще такое раздолье для тех у кого чемоданы с гривнями — доллар упал, биткоин упал — прям покупай мешками по выгодному курсу… 😊
+
+30
EvilReptiloid
EvilReptiloid
7 апреля 2025, 11:16
#
Що прикольно, ціна на нєфтяру вийшла з коридору, в якому бовталась останні три роки (спасибі дєдушке Бідону за лівацьку екошизу), та потужно поперла вниз. А це значить, що у Путла скоро можуть закінчитись гроші на війну. Та й взагалі, якщо нєфтяра коштуватиме копійки протягом принаймі кількох років, то Московія проситиме курячих ніжок у Трампа.
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
7 апреля 2025, 11:19
#
Дай Бог!
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