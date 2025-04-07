Тарифная война Трампа: Биткоин упал до $79 тысяч, Ethereum — до $1555

В ночь с 6 на 7 апреля 2025 года цена биткоина в моменте опустилась до $78 539, потеряв почти 6% стоимости менее чем за сутки, по данным TradingView . Это произошло на фоне растущей макроэкономической напряженности, пишет incrypted.

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Что происходит на рынке

Рыночная капитализация биткоина составляет $1,56 трлн.

Параллельно первой криптовалюте существенное падение продемонстрировал Ethereum, обрушившийся почти на 12%. Актив упал ниже отметки $1600 за последние 24 часа, в моменте достигнув $1555, по данным TradingView. Рыночная капитализация криптовалюты составляет $192,4 млрд.

Общий спад на крипторынке усилился с открытием новой недели на международных фондовых биржах, отметили эксперты. Индекс GMCI 30, отслеживающий данные о ценах 30 крупнейших цифровых активов, за сутки потерял более 8%, а с начала года — 33,9%.

Причина падения

Причиной понижения могли послужить новые торговые тарифы, объявленные Трампом 2 апреля 2025 года. За первые два дня после анонса пошлин потери на фондовом рынке США превысили $5,4 трлн, индекс S&P 500 достиг 11-месячного минимума, а Nasdaq 100 вошел в «медвежью» зону.

После объявления тарифов на импорт рынок криптоактивов продемонстрировал сдержанную реакцию, сумев удержаться в районе $83 000. Однако в преддверии новой недели этот сектор начал сдавать позиции.

Эксперты ожидают усиления экономического противостояния США, Китая и ЕС, что увеличит шансы на возникновение глобальной рецессии и вызовет возможные проблемы на крыпторинке.

Биткоин завершил I квартал 2025 года с падением на 11,7%, показав худший результат за десятилетие и заняв 12 место в разрезе последних 15 лет, пишет The Block со ссылкой на аналитиков NYDIG Research. По их мнению, столь слабый старт года снова вызывает дискуссии о фазе криптоцикла.

Аналитики отмечают, что текущая коррекция может повторить сценарий 2015 года, когда рынок после продолжительного спада стабилизировался и начал новый рост в 2016 году. Однако в отличие от тех лет текущий макроэкономический фон остается крайне нестабильным, подчеркнули эксперты.

Хотя избрание Трампа принесло регуляторную ясность, включая отмену исков Комиссии по ценным бумагам и биржам США против ряда криптокомпаний, новая волна торгового давления смещает фокус инвесторов. Судьба биткоина после открытия рынков 7 апреля 2025 может определить краткосрочную динамику всего сектора, считают некоторые аналитики.