В ночь с 6 на 7 апреля 2025 года цена биткоина в моменте опустилась до $78 539, потеряв почти 6% стоимости менее чем за сутки, по данным TradingView. Это произошло на фоне растущей макроэкономической напряженности, пишет incrypted.
Тарифная война Трампа: Биткоин упал до $79 тысяч, Ethereum — до $1555
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что происходит на рынке
Рыночная капитализация биткоина составляет $1,56 трлн.
Параллельно первой криптовалюте существенное падение продемонстрировал Ethereum, обрушившийся почти на 12%. Актив упал ниже отметки $1600 за последние 24 часа, в моменте достигнув $1555, по данным TradingView. Рыночная капитализация криптовалюты составляет $192,4 млрд.
Общий спад на крипторынке усилился с открытием новой недели на международных фондовых биржах, отметили эксперты. Индекс GMCI 30, отслеживающий данные о ценах 30 крупнейших цифровых активов, за сутки потерял более 8%, а с начала года — 33,9%.
Причина падения
Причиной понижения могли послужить новые торговые тарифы, объявленные Трампом 2 апреля 2025 года. За первые два дня после анонса пошлин потери на фондовом рынке США превысили $5,4 трлн, индекс S&P 500 достиг 11-месячного минимума, а Nasdaq 100 вошел в «медвежью» зону.
После объявления тарифов на импорт рынок криптоактивов продемонстрировал сдержанную реакцию, сумев удержаться в районе $83 000. Однако в преддверии новой недели этот сектор начал сдавать позиции.
Эксперты ожидают усиления экономического противостояния США, Китая и ЕС, что увеличит шансы на возникновение глобальной рецессии и вызовет возможные проблемы на крыпторинке.
Биткоин завершил I квартал 2025 года с падением на 11,7%, показав худший результат за десятилетие и заняв 12 место в разрезе последних 15 лет, пишет The Block со ссылкой на аналитиков NYDIG Research. По их мнению, столь слабый старт года снова вызывает дискуссии о фазе криптоцикла.
Аналитики отмечают, что текущая коррекция может повторить сценарий 2015 года, когда рынок после продолжительного спада стабилизировался и начал новый рост в 2016 году. Однако в отличие от тех лет текущий макроэкономический фон остается крайне нестабильным, подчеркнули эксперты.
Хотя избрание Трампа принесло регуляторную ясность, включая отмену исков Комиссии по ценным бумагам и биржам США против ряда криптокомпаний, новая волна торгового давления смещает фокус инвесторов. Судьба биткоина после открытия рынков 7 апреля 2025 может определить краткосрочную динамику всего сектора, считают некоторые аналитики.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии - 8