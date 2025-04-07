ФАО прогнозирует, что урожай пшеницы в Украине в 2025 году будет ниже среднего

Урожай пшеницы в Украине в 2025 году будет ниже среднего за последние пять лет, прогнозирует Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

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Прогноз ФАО

«В Украине производство пшеницы в 2025 году ожидается на уровне ниже среднего за последние пять лет, что обусловлено влиянием военных действий», — говорится в отчете ФАО, обнародованном в понедельник, 7 апреля.

В то же время в связи с засушливыми погодными условиями ожидается некоторое снижение объемов производства по сравнению с прошлым годом.

По данным аналитиков, состояние посевов озимой пшеницы в ключевых странах-производителях Северного полушария за последний месяц осталось неизменным.

В Европейском Союзе, по официальным прогнозам, предполагается произвести 135,5 млн тонн пшеницы, что на 12% больше показателя прошлого года.

В ФАО объясняют расширением посевных площадей и ростом урожайности после их уменьшения в 2024 году в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Однако сохраняющийся в восточных районах дефицит осадков создает умеренные риски ухудшения прогнозов на урожай.