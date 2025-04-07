В Укрпочте объяснили, как будут облагать пошлиной посылки предпринимателей в США

Товары от украинских предпринимателей стоимостью до $800 избегут 10%-й пошлины при ввозе в США, тогда как более дорогие отправления будут облагаться налогом. Об этом сообщила пресс-служба «Укрпочты», ссылаясь на объяснения американской почтовой службы (USPS).

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Как это работает

На весь импорт в Соединенные Штаты введена базовая пошлина в размере не менее 10%. Однако предел беспошлинного ввоза в $800 (так называемый de minimis) пока сохраняется. «Поэтому таможенные пошлины на товары стоимостью менее $800 уплачивать не придется», — отметили в «Укрпочте». Эта льгота будет действовать, «пока министр торговли не определит, что была введена функциональная система для фиксации и сбора пошлин на эти товары».

Временная поблажка

В то же время «Укрпочта» предостерегла, что беспошлинный порог может быть отменен по решению министра торговли США. Когда именно это может произойти, пока неизвестно — конкретные термины не озвучены.

Эта временная исключительность дает украинским предпринимателям шанс сберечь конкурентность на американском рынке, но будущее лимита остается под вопросом.