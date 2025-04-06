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6 апреля 2025, 16:07 Читати українською

Министр финансов США обвинил китайский DeepSeek в падении фондового рынка

Падение фондового рынка больше связано с появлением в этом году китайского ИИ-ассистента DeepSeek, чем с политикой президента Дональда Трампа. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому блоггеру Такеру Карлсону, сообщает New York Post.

Падение фондового рынка больше связано с появлением в этом году китайского ИИ-ассистента DeepSeek, чем с политикой президента Дональда Трампа.
Фото: facebook.com/Scott Bessent

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«Для всех, кто считает, что падение рынка связано с экономической политикой президента, могу сказать вам, что падение началось с анонсом китайского ИИ DeepSeek», — сказал Бессент.

По его словам, происходящее с фондовым рынком скорее проблема Mag 7, а не проблема MAGA, имея в виду акции «Великолепной семерки» (Magnificent 7) — группы самых влиятельных компаний на фондовом рынке США: Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia и Tesla.

Напомним, что MAGA — политический лозунг Трампа «Make America Great Again» (Сделаем Америку снова большой).

Акции США упали на около 10% за два дня, когда Трамп объявил о новой таможенной политике с рядом стран мира, которая оказалась более агрессивной, чем ожидали аналитики и инвесторы.

Это падение аналитики рынка и крупные инвесторы объясняют агрессивным давлением Трампа на тарифы, которые, по мнению большинства экономистов и главы Федерального резерва, могут спровоцировать инфляцию и повредить экономическому росту.

Акции действительно потерпели удар в конце января, когда китайский стартап DeepSeek запустил ИИ-ассистента, который, по его словам, использует меньше данных и стоит вдвое дешевле, чем существующие сервисы. Это привело к рекордной однодневной потере почти $600 млрд стоимости акций производителя ИИ-чипов Nvidia, одного из Mag 7.

Но вскоре ситуация стабилизировалась и к середине февраля базовый индекс S&P 500 снова достиг рекордно высокого уровня. В конце февраля акции снова начали падать, после опроса, показавшего пессимистическое отношение к перспективам экономики и опасения, что желание Трампа ввести новые пошлины приведет к росту инфляции.

С 19 февраля S&P потерял около 14%, а стоимость американского фондового рынка сократилась почти на $10 трлн.

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Политика «сильного доллара»

Бессент также сказал Карлсону, что администрация Трампа сохраняет политику «сильного доллара», и отверг утверждение некоторых аналитиков о том, что повышение тарифов было намеренной попыткой ослабить доллар, чтобы сделать американские товары более конкурентоспособными на мировых рынках.

«Мы проводим политику сильного доллара, и мы прилагаем все необходимые усилия, чтобы обеспечить прочность доллара в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Доллар потерял почти 6% своей стоимости по отношению к валютам основных торговых партнеров после инаугурации Трампа 20 января 2025 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
6 апреля 2025, 17:37
#
Боже, навіть в совку брехали переконливіше🤦‍♂️
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