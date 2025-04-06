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6 апреля 2025, 15:12 Читати українською

ЕС рассматривает возможность введения контрпошлин против США на $28 миллиардов — Reuters

Страны Европейского Союза будут пытаться выступить единым фронтом в ближайшие дни против пошлин президента США Дональда Трампа, вероятно, одобрив первый набор целенаправленных контрмер по импорту США стоимостью до $28 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Страны Европейского Союза будут пытаться выступить единым фронтом в ближайшие дни против пошлин президента США Дональда Трампа, вероятно, одобрив первый набор целенаправленных контрмер по импорту США стоимостью до $28 млрд.
Фото: pixabay.com

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27 стран ЕС столкнулись с 25% импортными пошлинами на сталь и алюминий, а также на автомобили и «взаимными» тарифами в 20% для многих других товаров.

Тарифы Трампа охватывают около 70% экспорта ЕС в США, стоимость которого в общей сложности в прошлом году составила 532 млрд евро ($585 млрд). При этом, вероятно, будут применены пошлины на медь, фармацевтические препараты, полупроводники и древесину.

Европейская комиссия, координирующая торговую политику ЕС, предложит странам-членам в понедельник вечером перечень американских товаров, на которые будут наложены дополнительные пошлины.

На какие товары ЕС наложит дополнительную пошлину

В список должны быть включены американское мясо, зерновые, вино, древесина и одежда, а также жевательные резинки, зубные нити, пылесосы и туалетная бумага.

Один из товаров, вызвавший больше внимания и разногласий в ЕС — бурбон. Еврокомиссия предложила установить на него тариф в 50%, что побудило Трампа пригрозить встречным тарифом в 200% на алкогольные напитки из ЕС, если блок реализует это намерение.

Экспортеры вина, Франция и Италия уже выразили обеспокоенность. ЕС, чья экономика в значительной степени зависит от свободной торговли, стремится обеспечить широкую поддержку любых ответных мер, чтобы сохранить давление на Трампа и в конце концов заставить его сесть за стол переговоров.

Читайте также: Китай ударил в ответ: вводят дополнительно 34% пошлины на американский импорт

Встреча в Люксембурге

В понедельник, 7 апреля, в Люксембурге пройдет первая общеевропейская политическая встреча после оглашения Трампом масштабных тарифов. Министры, ответственные за торговлю из 27 стран ЕС, обменяются мнениями о влиянии новых пошлин и лучшей стратегии ответа.

По словам дипломатов ЕС, главная цель встречи — сформировать единое послание о готовности к переговорам с Вашингтоном по отмене тарифов, но также продемонстрировать решительность принять ответные меры в случае провала переговоров.

«Нашей величайшей опаской после Brexit была потеря единства и заключения отдельных двусторонних соглашений, но за три-четыре года переговоров этого не произошло. Конечно, ситуация сейчас другая, но все понимают важность общей торговой политики», — сказал один из дипломатов ЕС.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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