Кабинет Министров согласовал законопроект, изменяющий правила получения отсрочки от мобилизации для преподавателей и студентов. Далее, этот законопроект должен быть внесен в Совет на рассмотрение. Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
Кабмин предложил обновить порядок предоставления отсрочок от мобилизации для студентов и преподавателей
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Что предлагается изменить для студентов
Отсрочку не смогут получить мужчины 25+ лет, которые вторично учатся на том же или низшем уровне образования.
Учеба за границей после 24 февраля 2022 года также не дает права на отсрочку.
Кто сохраняет право на отсрочку:
- Кто поступил в учебное заведение до 25 лет;
- Кто впервые обретает новый уровень образования;
- Кто учится по дневной или дуальной форме.
«Уточнения вносятся, чтобы избежать судебных обжалований, поскольку суды уже начали признавать право на отсрочку обучающимся повторно», — отметил Гончаренко.
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Что предлагается изменить для преподавателей
Преподаватели с научной степенью (даже если не имеют статуса научно-педагогического работника) — будут получать отсрочку.
Отсрочка также будет для педагогов внешколы, ведущих кружки (эколого-натуралистические, технические, военно-патриотические) — если работали до 1 января 2025 года и по основному месту работы.
В пресс-службе Министерства науки и образования уточнили, что одобренный правительством законопроект «О внесении изменений в статью 23 Закона Украины „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ относительно прав педагогических работников и соискателей образования» предусматривает также ряд других изменений, направленных на «избегание использования получения как способа уклонения от мобилизации».
- ограничение возраста 25 лет для предоставления отсрочки от мобилизации для учащихся профессиональных училищ и для студентов профессиональных колледжей;
- исключение права отсрочки для слушателей профессиональных училищ, повышающих профессиональную квалификацию без получения образования;
- устранить существующие пробелы в законодательстве по определению последовательности получения образования, предоставляющей право отсрочки во время мобилизации;
- предоставить право отсрочки от призыва во время мобилизации педагогическим работникам учреждений высшего образования с научными степенями и заведений внешкольного образования государственной и коммунальной собственности, которые по состоянию на 1 января 2025 работали и продолжают работать в этих учебных заведениях по основному месту работы.
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