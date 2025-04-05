Самый большой обвал за два дня в истории: Фондовый рынок США потерял $6,6 триллиона

Фондовый рынок США 3−4 апреля потерял около $6,6 трлн, что явилось самым большим двухдневным обвалом в истории. В целом, с начала второго президентского срока Дональда Трампа в январе 2025 года потери составили примерно $11,1 трлн. Об этом сообщает MarketWatch.

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Причиной падения фондового рынка США стало оглашение Трампом введения масштабных глобальных тарифов, а также соответствующие пошлины, введенные Китаем против США.

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Только в течение пятницы индекс Dow Jones упал на 5,5%, более широкий индекс S&P 500 — на 5,97%, индекс Nasdaq Composite — на 5,82%.

Напомним

«Минфин» писал, что фондовый рынок Европы пережил худшую неделю с 2022 года. Это происходит на фоне тревоги, которую разожгла торговая политика Дональда Трампа.

В пятницу индекс STOXX 50 скатился на 2,9%, а более широкий STOXX 600 потерял 2,5%, опустившись до самых низких уровней с середины января. По итогам недели STOXX 50 просел на 6,7%, а STOXX 600 — почти на 5,9%. Такого резкого недельного падения европейские рынки не видели с марта 2022 года.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.