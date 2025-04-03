Золото обновило рекорд, акции резко упали: реакция рынков на новые тарифы Трампа

В четверг, 3 апреля, акции резко упали, а инвесторы бросились к безопасным активам — облигациям, золоту и иене, опасаясь, что новые пошлины США обострили торговую войну, которая чревата мировой рецессией. Об этом сообщает Reuters.

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Фьючерсы на Nasdaq упали на 3,2%, европейские фьючерсы снизились почти на 2%, а японский индекс Nikkei в Токио потерял 3%, достигнув восьмимесячного минимума, что повлекло значительные потери на азиатских рынках.

Рыночная капитализация Apple упала более чем на $240 млрд, поскольку ее акции потеряли 7%. Рыночная капитализация Nvidia снизилась на 5,6% или на $153 млрд.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала более чем на 15 базисных пунктов до пятимесячного минимума в 4,04%. Рынки оценили более высокую вероятность снижения процентных ставок, даже несмотря на то, что тарифы, скорее всего, вызовут резкий скачок инфляции в США.

По данным Fitch Ratings, эффективная ставка импортного налога США возросла до 22% при Трампе с лишь 2,5% в 2024 году, достигнув уровней, которые в последний раз наблюдались около 1910 года.

Нефть, являющаяся индикатором экономической активности, упала более чем на 2%, в результате чего фьючерсы на эталонную марку Brent опустились до $73,28 за баррель.

Золото достигло рекордно высокой отметки — более $3 160 за унцию.

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Реакция валютного рынка

«Минфин» писал, что евро по данным на утро торгуется на уровне $1,095 по сравнению с $1,0855 накануне.

Курс фунта вырос до $1,3095 против $1,3008 к закрытию предыдущей сессии.

В паре с иеной доллар снизился до 147,1 иены с уровня 149,28 иены на закрытие рынка в среду.

Аналитики Goldman Sachs отмечали, что опасения по поводу пошлин повышают спрос на защитные активы, к которым принадлежит иена.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.

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