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3 апреля 2025, 10:08 Читати українською

Гетманцев рассказал, чего ожидать от дня «освобождения США»

2 апреля президент США Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США, ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит. Дополнительно введен тариф в размере 25% на автомобильный импорт. Все это получило название «день освобождения США», пишет глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

2 апреля президент США Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США, ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.
Фото: Getty images

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Что это значит для мира и стран

1. Десятилетия глобальной торговли основанной на правилах (ВТО) канули в лету. Впереди нас ждут риски массированной торговой войны — самые большие экономики мира в подавляющем количестве точно не будут сидеть сложа руку и оставлять одностороннее повышение тарифов США (как бы оно ни обосновывалось) без ответа.

2. Крупные глобальные корпорации будут пытаться обойти тарифы через перенос производств в США (где там на это рассчитывают), многие страны будут пытаться договориться с США в одностороннем порядке снизив тарифы, но для США это очень рискованная стратегия. Она может не сработать, усугубив изоляцию страны на континенте.

Читайте также: Тарифная политика Трампа может привести к крупнейшему торговому кризису века

3. Прямое и очевидное последствие — рост цен и глобальной инфляции, замедление мировой торговли, нарушения в глобальных цепях создания добавленной стоимости и вследствие этого снижение темпов роста глобальной экономики. Все эти выводы справедливы как для мировой экономики, так и для отдельных стран, которые столкнутся с растущей инфляцией, падением общественного благосостояния и спадающими темпами экономического развития.

4. Украины нет в перечне стран, на которые распространяется повышенный индивидуальный обратный тариф, то есть будет действовать базовая пошлина в 10%. Интересно будет узнать позицию Министерства экономики относительно обратных действий, если таковые будут. В теории этот шаг приведет к удорожанию импорта, росту цен, увеличению торгового дефицита и будет негативно влиять на экономическое восстановление.

Читайте также: «День освобождения США» наступил: Трамп настроен разжечь торговый конфликт с партнерами

«Как оно будет — конечно, посмотрим, но торговые войны очень редко приводят к положительным взаимным результатам», — подытожил Гетманцев.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Читайте также: Новые тарифы Трампа: Как ударят по Украине

Пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россию в перечне не упомянута.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
3 апреля 2025, 10:45
#
Чтобы не было застоя в болоте, если нельзя сделать его проточным, то в нем можно пускать пузыри. Это не сделает болото проточным, но жителей болота слегка погоняет.
+
+30
Я_ __
Я_ __
3 апреля 2025, 11:01
#
«4. України не має у переліку країн, на які розповсюджується підвищений індивідуальний зворотній тариф, тобто діятиме базове мито у 10%. Цікаво буде дізнатись позицію Міністерства економіки щодо зворотних дій, якщо такі будуть.»

Ви шо камікадзе? не лізьте в це, оно один найпотужніший вже довиступався і зганьбився в овальному кабінеті, нехай сильні світу цього граються в торговельні війни, а з нашим рівнем «дипломатії» не треба в таке лізти, опустіть голову і займайтеся внутрішніми проблемами в країні, ще не вистачало з сша почати бодатися і починати тарифну війну…
+
0
gorobezus
gorobezus
3 апреля 2025, 11:54
#
Пора переносить автозаводы в Украину из Германии. Мерседес мэйд ин Шептовка звучит гордо.
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