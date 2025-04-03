Гетманцев рассказал, чего ожидать от дня «освобождения США»

2 апреля президент США Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США, ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит. Дополнительно введен тариф в размере 25% на автомобильный импорт. Все это получило название «день освобождения США», пишет глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

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Что это значит для мира и стран

1. Десятилетия глобальной торговли основанной на правилах (ВТО) канули в лету. Впереди нас ждут риски массированной торговой войны — самые большие экономики мира в подавляющем количестве точно не будут сидеть сложа руку и оставлять одностороннее повышение тарифов США (как бы оно ни обосновывалось) без ответа.

2. Крупные глобальные корпорации будут пытаться обойти тарифы через перенос производств в США (где там на это рассчитывают), многие страны будут пытаться договориться с США в одностороннем порядке снизив тарифы, но для США это очень рискованная стратегия. Она может не сработать, усугубив изоляцию страны на континенте.

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3. Прямое и очевидное последствие — рост цен и глобальной инфляции, замедление мировой торговли, нарушения в глобальных цепях создания добавленной стоимости и вследствие этого снижение темпов роста глобальной экономики. Все эти выводы справедливы как для мировой экономики, так и для отдельных стран, которые столкнутся с растущей инфляцией, падением общественного благосостояния и спадающими темпами экономического развития.

4. Украины нет в перечне стран, на которые распространяется повышенный индивидуальный обратный тариф, то есть будет действовать базовая пошлина в 10%. Интересно будет узнать позицию Министерства экономики относительно обратных действий, если таковые будут. В теории этот шаг приведет к удорожанию импорта, росту цен, увеличению торгового дефицита и будет негативно влиять на экономическое восстановление.

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«Как оно будет — конечно, посмотрим, но торговые войны очень редко приводят к положительным взаимным результатам», — подытожил Гетманцев.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

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Пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россию в перечне не упомянута.