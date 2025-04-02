Тарифная политика Трампа может привести к крупнейшему торговому кризису века

Президент США Дональд Трамп готовится объявить о масштабных торговых ограничениях, которые могут стать самыми обширными за последнее столетие, сообщает Bloomberg. Анонс ожидается в среду на мероприятии в Белом доме, при этом конкретные детали взаимных тарифов до сих пор не раскрыты.

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Мировая торговля под ударом

По оценкам Bloomberg Economics, под ударом оказалась мировая торговля объемом около $33 трлн, а экспорт в США для некоторых стран может сократиться на 4−90%. Индекс неопределенности глобальной торговой политики агентства достиг рекордно высокого уровня за весь период наблюдений с 2009 года.

Главный экономист Nomura Holdings Роб Саббараман в записке клиентам отмечает, что мир движется «вслепую» к объявлению тарифов, поскольку критерии их применения остаются неясными и, вероятно, будут «гораздо шире прямого соответствия» зарубежным тарифам на американские товары.

Экономисты Goldman Sachs прогнозируют повышение среднего тарифа США на 15 процентных пунктов в этом году, что может привести к росту инфляции, замедлению экономического роста и повышению риска рецессии, пишет агентство.

Аналитики Bloomberg Economics предупреждают, что максимальный подход может добавить до 28 процентных пунктов к средним тарифным ставкам США, что за 2−3 года снизит ВВП США на 4% и поднимет цены почти на 2,5%.

Профессор Колумбийской школы бизнеса Шан-Цзинь Вэй проводит параллели с стагфляционным кризисом 1970-х годов, вызванным нефтяным шоком, предупреждая о риске «повторения неприятного опыта из-за ненужного и предотвратимого политического выбора».