Автопрому приготовиться: Трамп ввел тариф в 25% на импорт авто в США

Дональд Трамп также подтвердил, что вводит тариф в 25% на импорт в США любых автомобилей. Еще до выступления президента указ о введении этих пошлин был опубликован в федеральном регистре США.

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Что известно

Согласно документу, сборы в 25% на автомобили вступают в силу с 3 апреля. Аналогичные дополнительные тарифы на автозапчасти — с 3 мая. Трамп считает, что их импорт сейчас «представляет угрозу национальной безопасности» США.

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Сколько авто импортирует США

По данным Cars.com, в 2023 году половина автомобилей, проданных в США, были импортными. Издание Autoweek приводит список популярных авто, некоторые или все модели которых собираются за границей, среди них:

Audi Q5

Buick Encore GX

Chevrolet Silverado 1500

Chrysler Pacifica и Voyager

Форд Маверик

Ford Bronco Sport

Форд Mustang Mach-E

GMC Terrain

Рам 1500 and 2500

VW Jetta, Taos и Tiguan

Что будет с ценами

По оценкам Autoweek, в случае введения 25% тарифа, цены на некоторые модели могут вырасти на $12 000, а на другие — по меньшей мере на $4 000, и в обоих случаях эти дополнительные расходы ударят по карманам американских покупателей.

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