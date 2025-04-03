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3 апреля 2025, 8:24 Читати українською

Автопрому приготовиться: Трамп ввел тариф в 25% на импорт авто в США

Дональд Трамп также подтвердил, что вводит тариф в 25% на импорт в США любых автомобилей. Еще до выступления президента указ о введении этих пошлин был опубликован в федеральном регистре США.

Дональд Трамп также подтвердил, что вводит тариф в 25% на импорт в США любых автомобилей.
Фото: getty images

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Что известно

Согласно документу, сборы в 25% на автомобили вступают в силу с 3 апреля. Аналогичные дополнительные тарифы на автозапчасти — с 3 мая. Трамп считает, что их импорт сейчас «представляет угрозу национальной безопасности» США.

Читайте также: Трамп объявил 25% пошлины на импорт авто и запчасти. Акции автопроизводителей резко упали

Сколько авто импортирует США

По данным Cars.com, в 2023 году половина автомобилей, проданных в США, были импортными. Издание Autoweek приводит список популярных авто, некоторые или все модели которых собираются за границей, среди них:

  • Audi Q5
  • Buick Encore GX
  • Chevrolet Silverado 1500
  • Chrysler Pacifica и Voyager
  • Форд Маверик
  • Ford Bronco Sport
  • Форд Mustang Mach-E
  • GMC Terrain
  • Рам 1500 and 2500
  • VW Jetta, Taos и Tiguan

Что будет с ценами

По оценкам Autoweek, в случае введения 25% тарифа, цены на некоторые модели могут вырасти на $12 000, а на другие — по меньшей мере на $4 000, и в обоих случаях эти дополнительные расходы ударят по карманам американских покупателей.

Читайте также: 2 апреля вступят в силу 25% пошлины на автоимпорт США: как изменятся цены на авто в Украине

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
3 апреля 2025, 10:56
#
Американський автопром за межами США продаєтся мало, особливо як мова про Європу — тож всім пофіг.
+
0
bonv
bonv
3 апреля 2025, 11:23
#
У кого машини застоялися — зможуть продати нарешті з вигодою:)
+
0
bonv
bonv
3 апреля 2025, 11:24
#
У Люксембурзі можна проїхати на громадському транспорті абсолютно безкоштовно. Таке правило в спробах скоротити викиди вуглецю було введено п’ять років тому, повідомляє Daily Express.
Безплатно проїхатися автобусом або трамваєм можуть не тільки діти і пенсіонери, а й туристи. Поїздка через всю країну громадським транспортом може зайняти лише три години.
У той час як в інших країнах Європи зникають сільські автобусні маршрути, а поїздки на поїзді можуть обійтися дорожче за машину або навіть на літак, Люксембург пішов у протилежному напрямку. Він поліпшив транспортне обслуговування і повністю відмовився від плати за проїзд з метою зниження завантаженості доріг, скорочення нерівності та досягнення кліматичних цілей", — йдеться в статті.
Журналісти пишуть, що Люксембург є найбагатшою країною за ВВП на душу населення у світі. Проте, для місцевих жителів і туристів там все досить дорого. У Люксембурзі найвищі ціни серед країн ЄС.
Також уточнюється, що в країні найбільша кількість автомобілів класу люкс на душу населення. Згідно зі звітом Обсерваторії міської мобільності ЄС, кількість автомобілів на дорогах Люксембургу за прогнозом має збільшитися на 6% до 2035 року.
Але, як зазначили журналісти, у Люксембурзі є проблема. Вона полягає в тому, що громадський транспорт курсує далеко не в усіх районах, щоб задовольнити потреби багатьох жителів.
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