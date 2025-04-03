Дональд Трамп также подтвердил, что вводит тариф в 25% на импорт в США любых автомобилей. Еще до выступления президента указ о введении этих пошлин был опубликован в федеральном регистре США.
Автопрому приготовиться: Трамп ввел тариф в 25% на импорт авто в США
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Что известно
Согласно документу, сборы в 25% на автомобили вступают в силу с 3 апреля. Аналогичные дополнительные тарифы на автозапчасти — с 3 мая. Трамп считает, что их импорт сейчас «представляет угрозу национальной безопасности» США.
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Сколько авто импортирует США
По данным Cars.com, в 2023 году половина автомобилей, проданных в США, были импортными. Издание Autoweek приводит список популярных авто, некоторые или все модели которых собираются за границей, среди них:
- Audi Q5
- Buick Encore GX
- Chevrolet Silverado 1500
- Chrysler Pacifica и Voyager
- Форд Маверик
- Ford Bronco Sport
- Форд Mustang Mach-E
- GMC Terrain
- Рам 1500 and 2500
- VW Jetta, Taos и Tiguan
Что будет с ценами
По оценкам Autoweek, в случае введения 25% тарифа, цены на некоторые модели могут вырасти на $12 000, а на другие — по меньшей мере на $4 000, и в обоих случаях эти дополнительные расходы ударят по карманам американских покупателей.
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Безплатно проїхатися автобусом або трамваєм можуть не тільки діти і пенсіонери, а й туристи. Поїздка через всю країну громадським транспортом може зайняти лише три години.
У той час як в інших країнах Європи зникають сільські автобусні маршрути, а поїздки на поїзді можуть обійтися дорожче за машину або навіть на літак, Люксембург пішов у протилежному напрямку. Він поліпшив транспортне обслуговування і повністю відмовився від плати за проїзд з метою зниження завантаженості доріг, скорочення нерівності та досягнення кліматичних цілей", — йдеться в статті.
Журналісти пишуть, що Люксембург є найбагатшою країною за ВВП на душу населення у світі. Проте, для місцевих жителів і туристів там все досить дорого. У Люксембурзі найвищі ціни серед країн ЄС.
Також уточнюється, що в країні найбільша кількість автомобілів класу люкс на душу населення. Згідно зі звітом Обсерваторії міської мобільності ЄС, кількість автомобілів на дорогах Люксембургу за прогнозом має збільшитися на 6% до 2035 року.
Але, як зазначили журналісти, у Люксембурзі є проблема. Вона полягає в тому, що громадський транспорт курсує далеко не в усіх районах, щоб задовольнити потреби багатьох жителів.