Президент США Дональд Трамп заявил о введении со 2 апреля 25% пошлины на автомобили иностранного производства и автозапчасти. Об этом сообщает NBC News.
Трамп объявил 25% пошлины на импорт авто и запчасти. Акции автопроизводителей резко упали
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Позже Белый дом уточнил, что иностранные автозапчасти также будут облагаться налогом по ставке 25%, даже если автомобили, в которые они входят, собираются в Соединенных Штатах.
Однако компании, импортирующие транспортные средства согласно Соглашению США, Мексики и Канады (USMCA), получат особый статус, пока Министерство торговли не установит процесс взимания 25% пошлины, сообщили в Белом доме.
Автомобильные запчасти, отвечающие требованиям USMCA, будут оставаться беспошлинными до тех пор, пока министр торговли после консультаций с Таможенной и пограничной службой США не установит процедуру применения тарифов.
Позиция Трампа
Трамп заявил, что рассчитывает на то, что автомобильные компании перенесут производство в Соединенные Штаты и построят новые предприятия или расширят уже существующие.
Он раскритиковал компании, которые в течение последних десятилетий открыли производственные мощности в Канаде и Мексике, считая, что это произошло за счет американских рабочих.
«Если вы производите автомобили в Соединенных Штатах, пошлины не будут применяться», — заявил Трамп.
Введение таможенных пошлин начнется 2 апреля, и Трамп подчеркнул, что они будут «постоянными». Он также отметил, что США таким образом могут получить до $100 млрд.
Реакция рынка
После объявления 25% пошлин на импорт автомобилей и комплектующих котировки акций ведущих американских автопроизводителей резко снизились на внебиржевых торгах:
- акции General Motors упали более чем на 7%,
- акции Ford подешевели на 4,6%,
- акции Stellantis потеряли 4%.
По данным Reuters, акции азиатских автопроизводителей также продемонстрировали понижение во время торгов в четверг: японские автопроизводители Nissan, Toyota и Honda завершили торговую сессию со снижением котировок на 2,2%, 2,7% и 3% соответственно. В Южной Корее акции Hyundai Motor и Kia потеряли около 4%.
В Bloomberg заявили, что европейские акции также пошли вниз. По состоянию на 11.47 по киевскому времени индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,6%, а ведущий индекс Германии DAX, в состав которого входят некоторые из крупнейших автопроизводителей региона, упал на 0,8%.
Акции автомобильного сектора упали на 1,6%, в том числе акции Mercedes-Benz Group AG снизились на 2,7%, Volkswagen AG — на 1,6%. Акции производителя автозапчастей Valeo SE свалились на 4,7%.
Сколько авто импортирует США
По данным Cars.com, в 2023 году половина автомобилей, проданных в США, были импортными. Издание Autoweek приводит список популярных авто, некоторые или все модели которых собираются за границей, среди них:
- Audi Q5
- Buick Encore GX
- Chevrolet Silverado 1500
- Chrysler Pacifica и Voyager
- Форд Маверик
- Ford Bronco Sport
- Форд Mustang Mach-E
- GMC Terrain
- Рам 1500 and 2500
- VW Jetta, Taos и Tiguan
Что будет с ценами
По оценкам Autoweek, в случае введения 25% тарифа, цены на некоторые модели могут вырасти на $12 000, а на другие — по меньшей мере на $4 000, и в обоих случаях эти дополнительные расходы ударят по карманам американских покупателей.
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