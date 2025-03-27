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27 марта 2025, 14:34 Читати українською

Трамп объявил 25% пошлины на импорт авто и запчасти. Акции автопроизводителей резко упали

Президент США Дональд Трамп заявил о введении со 2 апреля 25% пошлины на автомобили иностранного производства и автозапчасти. Об этом сообщает NBC News.

Президент США Дональд Трамп заявил о введении со 2 апреля 25% пошлины на автомобили иностранного производства и автозапчасти.
Фото: pixabay.com

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Позже Белый дом уточнил, что иностранные автозапчасти также будут облагаться налогом по ставке 25%, даже если автомобили, в которые они входят, собираются в Соединенных Штатах.

Однако компании, импортирующие транспортные средства согласно Соглашению США, Мексики и Канады (USMCA), получат особый статус, пока Министерство торговли не установит процесс взимания 25% пошлины, сообщили в Белом доме.

Автомобильные запчасти, отвечающие требованиям USMCA, будут оставаться беспошлинными до тех пор, пока министр торговли после консультаций с Таможенной и пограничной службой США не установит процедуру применения тарифов.

Позиция Трампа

Трамп заявил, что рассчитывает на то, что автомобильные компании перенесут производство в Соединенные Штаты и построят новые предприятия или расширят уже существующие.

Он раскритиковал компании, которые в течение последних десятилетий открыли производственные мощности в Канаде и Мексике, считая, что это произошло за счет американских рабочих.

«Если вы производите автомобили в Соединенных Штатах, пошлины не будут применяться», — заявил Трамп.

Введение таможенных пошлин начнется 2 апреля, и Трамп подчеркнул, что они будут «постоянными». Он также отметил, что США таким образом могут получить до $100 млрд.

Реакция рынка

После объявления 25% пошлин на импорт автомобилей и комплектующих котировки акций ведущих американских автопроизводителей резко снизились на внебиржевых торгах:

  • акции General Motors упали более чем на 7%,
  • акции Ford подешевели на 4,6%,
  • акции Stellantis потеряли 4%.

По данным Reuters, акции азиатских автопроизводителей также продемонстрировали понижение во время торгов в четверг: японские автопроизводители Nissan, Toyota и Honda завершили торговую сессию со снижением котировок на 2,2%, 2,7% и 3% соответственно. В Южной Корее акции Hyundai Motor и Kia потеряли около 4%.

В Bloomberg заявили, что европейские акции также пошли вниз. По состоянию на 11.47 по киевскому времени индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,6%, а ведущий индекс Германии DAX, в состав которого входят некоторые из крупнейших автопроизводителей региона, упал на 0,8%.

Акции автомобильного сектора упали на 1,6%, в том числе акции Mercedes-Benz Group AG снизились на 2,7%, Volkswagen AG — на 1,6%. Акции производителя автозапчастей Valeo SE свалились на 4,7%.

Сколько авто импортирует США

По данным Cars.com, в 2023 году половина автомобилей, проданных в США, были импортными. Издание Autoweek приводит список популярных авто, некоторые или все модели которых собираются за границей, среди них:

  • Audi Q5
  • Buick Encore GX
  • Chevrolet Silverado 1500
  • Chrysler Pacifica и Voyager
  • Форд Маверик
  • Ford Bronco Sport
  • Форд Mustang Mach-E
  • GMC Terrain
  • Рам 1500 and 2500
  • VW Jetta, Taos и Tiguan

Что будет с ценами

По оценкам Autoweek, в случае введения 25% тарифа, цены на некоторые модели могут вырасти на $12 000, а на другие — по меньшей мере на $4 000, и в обоих случаях эти дополнительные расходы ударят по карманам американских покупателей.

Читайте также: 2 апреля вступят в силу 25% пошлины на автоимпорт США: как изменятся цены на авто в Украине

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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