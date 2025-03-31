Главное за понедельник: экономика в «минусе», средства от МВФ и Швеции

В прошлом году рост реального ВВП Украины замедлился до 2,9% по сравнению с 5,5% в 2023-м, а к концу 2024-го экономика продемонстрировала отрицательную динамику. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Украина получила около $400 млн от МВФ. Средства поступили в бюджет

Украина получила около $400 млн. от МВФ в рамках программы Extended Fund Facility.

Швеция анонсировала рекордный пакет военной помощи Украине на $1,6 млрд

Швеция предоставит Украине крупнейший с начала войны пакет военной поддержки стоимостью $1,6 млрд, включающий средства противовоздушной обороны, артиллерию, спутниковую связь и морское оборудование.

Трамп: Зеленский хочет отказаться от соглашения о редкоземельных металлах

Президент Владимир Зеленский хочет отказаться от соглашения, согласно которому американские компании получают приоритетное право на добычу редкоземельных металлов в Украине.