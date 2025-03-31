Украина получила около $400 млн от МВФ в рамках программы Extended Fund Facility. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Украина получила около $400 млн от МВФ. Деньги поступили в бюджет
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Детали
«За два года работы программы EFF, Украина успешно прошла уже семь просмотров, что позволило привлечь свыше $10,1 млрд из предусмотренных программой $15,5 млрд. В целом за время полномасштабной войны, в госбюджет поступило $12,8 млрд финансовой помощи от Фонда. Мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ по Программе», — отметил министр финансов Сергей Марченко.
На 2025 год программа МВФ EFF предусмотрена до $2,3 млрд по результатам четырех пересмотров.
Напомним
31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около $15,5 млрд (11,6 млрд СДР).
Программа является частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая составляет около $148 млрд на 2023−2027 годы.
С начала полномасштабного вторжения Международный валютный фонд является третьим по величине поставщиком финансовой помощи Украине, после Европейского Союза и США.
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Комментарии - 1
дядьки-чиновники робіть для суспільства реальні, корисні, «довгограючі», потрібні речі…податки продовжуєм платити незважаючі на війну, тому ви продовжуйте ПРАЦЮВАТИ