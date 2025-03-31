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31 марта 2025, 12:36 Читати українською

Украина получила около $400 млн от МВФ. Деньги поступили в бюджет

Украина получила около $400 млн от МВФ в рамках программы Extended Fund Facility. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Украина получила около $400 млн от МВФ в рамках программы Extended Fund Facility.
Фото: depositphotos

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Детали

«За два года работы программы EFF, Украина успешно прошла уже семь просмотров, что позволило привлечь свыше $10,1 млрд из предусмотренных программой $15,5 млрд. В целом за время полномасштабной войны, в госбюджет поступило $12,8 млрд финансовой помощи от Фонда. Мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ по Программе», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

На 2025 год программа МВФ EFF предусмотрена до $2,3 млрд по результатам четырех пересмотров.

Напомним

31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около $15,5 млрд (11,6 млрд СДР).

Программа является частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая составляет около $148 млрд на 2023−2027 годы.

С начала полномасштабного вторжения Международный валютный фонд является третьим по величине поставщиком финансовой помощи Украине, после Европейского Союза и США.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

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0
youknow
youknow
31 марта 2025, 14:36
#
Кошти надійшли до бюджету і станут виділятись на окуповані або знищені міста та громади…
дядьки-чиновники робіть для суспільства реальні, корисні, «довгограючі», потрібні речі…податки продовжуєм платити незважаючі на війну, тому ви продовжуйте ПРАЦЮВАТИ
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