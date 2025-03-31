Швеция предоставит Украине крупнейший с начала войны пакет военной поддержки стоимостью $1,6 млрд, включающий средства противовоздушной обороны, артиллерию, спутниковую связь и морское оборудование. Об этом 31 марта заявил министр обороны Швеции Поль Йонсон.
Швеция анонсировала рекордный пакет военной помощи Украине на $1,6 млрд
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Содержание пакета и финансирование
По словам Йонсона, Шведская администрация оборонного обеспечения (FMV) провела анализ рынка, чтобы обеспечить производство техники со сроками снабжения от 0 до 24 месяцев. В рамках пакета $912 млн. пойдет на закупку нового оборудования в оборонной промышленности.
Еще $465 млн будут направлены на многосторонние инициативы, включая коалиции Контактной группы по обороне Украины, а также на закупки у украинских производителей для дальнейшей передачи ВСУ.
Значение для Украины
Этот пакет, объявленный 31 марта 2025 года, станет самым большим вкладом Швеции в поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России, подчеркивая ее ключевую роль в укреплении обороноспособности Киева.
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