Трамп: Зеленский хочет отказаться от соглашения о редкоземельных металлах

Президент Владимир Зеленский хочет отказаться от соглашения, согласно которому американские компании получают приоритетное право на добычу редкоземельных металлов в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет Reuters .

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Что известно

«Он пытается отказаться от соглашения по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него будут проблемы, большие, очень большие проблемы», — сказал Трамп.

Он отметил, что Зеленский хочет, чтобы Украина стала членом НАТО, однако, по его словам, этого не произойдет. Зеленский понимает это.

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Предыстория

Как писал «Минфин», 24 марта Трамп выразил надежду на скорейшее подписание соглашения о полезных ископаемых.

Позже заместитель председателя Налогового комитета В Р Ярослав Жлезняк написал, что текст соглашения на 58 страниц, датированный 23 марта и направленный США Украине, просто ужасен и не в нашу пользу.