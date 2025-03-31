Президент Владимир Зеленский хочет отказаться от соглашения, согласно которому американские компании получают приоритетное право на добычу редкоземельных металлов в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет Reuters.
Трамп: Зеленский хочет отказаться от соглашения о редкоземельных металлах
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Что известно
«Он пытается отказаться от соглашения по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него будут проблемы, большие, очень большие проблемы», — сказал Трамп.
Он отметил, что Зеленский хочет, чтобы Украина стала членом НАТО, однако, по его словам, этого не произойдет. Зеленский понимает это.
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Предыстория
Как писал «Минфин», 24 марта Трамп выразил надежду на скорейшее подписание соглашения о полезных ископаемых.
Позже заместитель председателя Налогового комитета
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