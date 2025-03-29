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29 марта 2025, 9:54 Читати українською

Тарифы Трампа на канадскую древесину грозят дефицитом туалетной бумаги в США

Новые тарифы, анонсированные президентом США Дональдом Трампом, могут оказать серьезное влияние на поставку туалетной бумаги из-за ограничения доступа к канадскому сырью, сообщает Bloomberg.

Новые тарифы, анонсированные президентом США Дональдом Трампом, могут оказать серьезное влияние на поставку туалетной бумаги из-за ограничения доступа к канадскому сырью, сообщает Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробности тарифов и их влияниеАдминистрация Трампа планирует увеличить пошлины на канадские пиломатериалы хвойных пород с нынешних 14% до 27%, с перспективой дальнейшего роста до 50% за счет дополнительных сборов.

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Подробности тарифов и их влияние

Администрация Трампа планирует увеличить пошлины на канадские пиломатериалы хвойных пород с нынешних 14% до 27%, с перспективой дальнейшего роста до 50% за счет дополнительных сборов. Это чревато сокращением поставок северной выбеленной крафт-целлюлозы (NBSK) — ключевого компонента туалетной бумаги и бумажных полотенец. По данным Брайана Макклея, главы TTOBMA, NBSK составляет 30% американской туалетной бумаги и 50% бумажных полотенец, а США в значительной степени зависят от Канады, импортировав в прошлом году около 2 миллионов тонн этого сырья.

Зависимость от Канады и риски

Макклей подчеркнул, что американские производители привязаны к конкретным канадским заводам из-за 30-летнего сотрудничества и уникальных свойств тамошней целлюлозы. «Если канадские заводы закроются из-за нехватки сырья, альтернативы просто нет — рецепт не изменить», — отметил он. Тарифы могут привести к закрытию лесопилок, уменьшению производства древесных щепок для целлюлозы и, как следствие, к дефициту, напоминающему пандемийные времена, или к росту цен для потребителей.

Контекст политики Трампа

Трамп продвигает пошлины как способ вернуть производство в США, утверждая, что страна не нуждается в канадской древесине. Однако отраслевые эксперты отмечают, что американские аналоги не могут заменить канадское сырье из-за его специфических характеристик, что ставит под угрозу стабильность цепочки поставок.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+5
yarg
yarg
29 марта 2025, 10:04
#
Крепкого хозяйственника — русолюба сразу видно — в америке начались проблемы с яйцами и туалетной бумагой…
+
+5
Leonid Kramorenko
Leonid Kramorenko
29 марта 2025, 10:17
#
Да, не беда. Закупят на рашке скрепный лопух (прим. не под санкциями) и будут им подтираться. Такой, вот, great again.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 марта 2025, 11:02
#
Закупить можно что угодно, а вот с доставкой могут быть проблемы…
+
+5
yarg
yarg
29 марта 2025, 11:12
#
На осликах. Россия умеет…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 марта 2025, 12:27
#
На осликах и морем — это уже слишком
даже для финансового форума Минфина.
+
0
Exba
Exba
29 марта 2025, 11:49
#
А кто-то ещё ей пользуется? Цифровой век на дворе, пора в электронный формат переходить
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 марта 2025, 12:27
#
Личный пример приветствуется…
+
0
bonv
bonv
29 марта 2025, 12:36
#
Трамп і Маск вороги США.
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