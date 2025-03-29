Тарифы Трампа на канадскую древесину грозят дефицитом туалетной бумаги в США

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Подробности тарифов и их влияние

Администрация Трампа планирует увеличить пошлины на канадские пиломатериалы хвойных пород с нынешних 14% до 27%, с перспективой дальнейшего роста до 50% за счет дополнительных сборов. Это чревато сокращением поставок северной выбеленной крафт-целлюлозы (NBSK) — ключевого компонента туалетной бумаги и бумажных полотенец. По данным Брайана Макклея, главы TTOBMA, NBSK составляет 30% американской туалетной бумаги и 50% бумажных полотенец, а США в значительной степени зависят от Канады, импортировав в прошлом году около 2 миллионов тонн этого сырья.

Зависимость от Канады и риски

Макклей подчеркнул, что американские производители привязаны к конкретным канадским заводам из-за 30-летнего сотрудничества и уникальных свойств тамошней целлюлозы. «Если канадские заводы закроются из-за нехватки сырья, альтернативы просто нет — рецепт не изменить», — отметил он. Тарифы могут привести к закрытию лесопилок, уменьшению производства древесных щепок для целлюлозы и, как следствие, к дефициту, напоминающему пандемийные времена, или к росту цен для потребителей.

Контекст политики Трампа

Трамп продвигает пошлины как способ вернуть производство в США, утверждая, что страна не нуждается в канадской древесине. Однако отраслевые эксперты отмечают, что американские аналоги не могут заменить канадское сырье из-за его специфических характеристик, что ставит под угрозу стабильность цепочки поставок.