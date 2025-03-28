В приложении и на сайте Укрзализныци сбой: открыты дополнительные кассы

Из-за повышенной нагрузки на систему онлайн-продажи Укрзализныци могут возникать сбои в работе приложения и сайта продажи билетов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Открытие дополнительных касс

Чтобы сбалансировать спрос на билеты, Укрзализныця открывает дополнительные кассы в городах с наибольшим пассажиропотоком:

В Киеве работают 27 касс: 25 — на Центральном вокзале и две дополнительные — на Южном.

Ужесточены и кассовые зоны во Львове: сейчас на вокзале работают уже 10 касс.

«Также в кассовых залах продолжают работать вокзальные „ангелы“, которые консультируют пассажиров по приобретению, возвращению билетов и посадке на поезд», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что ИТ-команда «Укрзализныци» вместе с партнерами круглосуточно работает над минимизацией последствий сбоев после восстановления систем.

Читайте также: Укрзализныця предупредила бизнес о риске невыполнения договорных обязательств из-за хакерской атаки

Напомним

Как писал «Минфин», 23 марта Укрзализныця испытала технический сбой, из-за которого были недоступны онлайн-продажа билетов, сервисы заказа услуг и справочная информация.

Утром, 27 марта, Укрзализныця заявила, что возобновила систему онлайн-продаж в резервном формате для приобретения новых билетов на поезда и их возвращения.

В то же время украинцев предупредили, что из-за пиковых нагрузок на систему возможны временные технические перебои в работе.