Из-за повышенной нагрузки на систему онлайн-продажи Укрзализныци могут возникать сбои в работе приложения и сайта продажи билетов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В приложении и на сайте Укрзализныци сбой: открыты дополнительные кассы
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Открытие дополнительных касс
Чтобы сбалансировать спрос на билеты, Укрзализныця открывает дополнительные кассы в городах с наибольшим пассажиропотоком:
- В Киеве работают 27 касс: 25 — на Центральном вокзале и две дополнительные — на Южном.
- Ужесточены и кассовые зоны во Львове: сейчас на вокзале работают уже 10 касс.
«Также в кассовых залах продолжают работать вокзальные „ангелы“, которые консультируют пассажиров по приобретению, возвращению билетов и посадке на поезд», — говорится в сообщении.
В компании также отметили, что ИТ-команда «Укрзализныци» вместе с партнерами круглосуточно работает над минимизацией последствий сбоев после восстановления систем.
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Напомним
Как писал «Минфин», 23 марта Укрзализныця испытала технический сбой, из-за которого были недоступны онлайн-продажа билетов, сервисы заказа услуг и справочная информация.
Утром, 27 марта, Укрзализныця заявила, что возобновила систему онлайн-продаж в резервном формате для приобретения новых билетов на поезда и их возвращения.
В то же время украинцев предупредили, что из-за пиковых нагрузок на систему возможны временные технические перебои в работе.
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