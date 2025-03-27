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27 марта 2025, 18:24 Читати українською

Tesla — одна из немногих компаний, которые выиграли от пошлин Трампа — Bloomberg

Tesla Илона Маска — одна из немногих компаний, которые выиграли от введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на автомобили, пишет Bloomberg.

Tesla Илона Маска — одна из немногих компаний, которые выиграли от введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на автомобили, пишет Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноЗапланированные Трампом пошлины на импорт автомобилей нанесут ущерб автопроизводителям по всему миру и приведут к росту цен для потребителей в США.
Фото: Getty images

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Запланированные Трампом пошлины на импорт автомобилей нанесут ущерб автопроизводителям по всему миру и приведут к росту цен для потребителей в США. Но среди многих проигравших выделяется один победитель — «детище» Илона Маска, полагают журналисты.

«Победителей очень мало», — сказал в телефонном интервью Сэм Фиорани, вице-президент по глобальному прогнозированию транспортных средств AutoForecast Solutions. «Потребители окажутся в проигрыше, потому что у них будет ограниченный выбор и более высокие цены», — добавил он.

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У Tesla есть крупные заводы в Калифорнии и Техасе, которые производят все автомобили, которые он продает в США, что в большей степени защищает его от новых сборов Трампа на импорт автомобилей и ключевых компонентов.

Основные конкуренты — от южнокорейской Hyundai Motor Co. до немецкого Volkswagen AG и американской General Motors Co. — вскоре столкнутся с резким повышением цен.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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