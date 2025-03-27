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27 марта 2025, 11:32 Читати українською

Текст соглашения США и Украины о редкоземельных металлах ужасен и не в нашу пользу — Железняк

Текст соглашения на 58 страниц, датированный 23 марта и отправленный США Украине, просто ужасен и не в нашу пользу. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета В Р Ярослав Жлезняк.

Текст соглашения на 58 страниц, датированный 23 марта и отправленный США Украине, просто ужасен и не в нашу пользу.

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Подробности

«По моей информации именно эти 58 страниц, которые я читал весь вечер, датированные 23 марта и якобы были направлены нам американской стороной. Как новый проект соглашения по ископаемым. Дальше его судьба неизвестна.

Надеюсь, украинская сторона будет требовать и добьется значительных изменений к нему. Но текст который я видел это прямой УЖАС. Все 18 глав… Это уже не рамочный меморандум о намерениях (который был до скандальной встречи в Овальном кабинете). Это прямая и очень четкая сделка. И она не в нашу сторону", — пишет Железняк.

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О чем идет речь в соглашении

Просто коротко:

  • Управление 5 человек, 3 из них от США с полным правом вето.
  • Речь уже идет обо всех ископаемых. То есть там и нефть, и газ, и новые и существующие.
  • По всей территории Украины.
  • Речь идет о добыче и государственными и частными кампаниями.
  • Деньги конвертируются сразу в валюту.
  • Деньги фонда выводятся за границу. Если вдруг по причине с нашей стороны что-то не дошло — доплачиваем.
  • Вклад США — уже оказанная нам помощь с 2022 года. И они могут по своему решению получать прибыль. А получают они роялти из Фонда первые (а потом Украина) +4%.
  • Бессрочно действует сделка.
  • Только с разрешения американцев могут быть изменения или прекращения.
  • Права «первой ночи» на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам.

Ничего о гарантиях безопасности. Даже намеков.

«Это не все. Там прямо еще очень много юридического текста. И он вот весь такой… Еще раз это текст, который по моей информации нам прислали на выходных. И он может и должен быть изменен. Иначе я не представляю как это может быть ратифицировано Парламентом», — подытожил он.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+30
godvinik
godvinik
27 марта 2025, 11:56
#
Що ця угода як не репарації програвшої сторони? Воювали з одними, а капітуляцію і репарації підписали іншим?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
27 марта 2025, 12:27
#
Это профит от долгого и кропотливого труда американцев с 13 года, а то и ранее.
+
+30
Я_ __
Я_ __
27 марта 2025, 11:57
#
«Текст угоди США та України про рідкоземельні метали жахливий та не на нашу користь — Железняк»

Ну, а що ви хотіли? Треба було з самого початку повномасштабки кошти від партнерів не на цільові і дійсно потрібні під час війни витрати направляти, а створювати більше міністерств, відкривати більше тендерів на овочерізки і дубові двері з барабанами в бомбосховища, підвищувати зп депутатам, бронювати телемарахфони і посилювати західний кордон ще більше, щоб кріпаки не могли вирватися з своїм аусвайсом з концтабору.

Так не буває, що ви крадете, а люди йдуть за три копійки в окоп по суті даром своє життя віддавати.
І не буде так, що 30+ років влада розкрадала країну і свій народ, а потім ой, а нас кинути на рідкісноземельні метали хочуть, ай ай ай, а як же так вийшло.
Крали б менше протягом війни на своїх дорогах, стадіонах і сакурах — може у військових було б більше техніки і позиція відповідно в України була б на полі бою краща, і не треба було б бусифікацію насильну проводити, а тепер не треба дивуватися, що в нас усюди одна велика жоп@, як і в угоді з рідкісноземельними металами, чи ви думали, що потік грошей не припиниться, що партнери все «порішают» за вас, а ви такі гарні і чудові будете набивати свої кармани мільярдами баксів і євро?) Виявилося трошки інакше :)
+
+15
Я_ __
Я_ __
27 марта 2025, 11:59
#
«Гроші фонду виводяться закордон. Якщо раптом по причині з нашої сторони щось не дійшло — доплачуємо.»

Виявилося що партнери не хочуть, щоб ви їх обкрадали)))
+
0
Я_ __
Я_ __
27 марта 2025, 12:01
#
«„Це не все. Там прям ще дуже багато юридичного тексту. І він ось весь такий… Ще раз це текст, який за моєю інформацією нам надіслали на вихідних. І він може і має бути змінений. Інакше я не уявляю як це може бути ратифіковано Парламентом“, — підсумував він.»

як як, мовчки, бо якби не крали, то мали б зброю і заводи свої, і армію контрактну з нормальними умовами, а так, всі надивилися і на бусифікацію, і на вашу навіжену корупцію як в останній раз, а тепер ви виходите і розводите ручками пояснюючи, що як це так, вас кинути хочуть і не дадуть вам продовжувати красти далі, раніше треба було думати, коли починали на тендерах під час війни красти гроші.
+
0
TAN72
TAN72
27 марта 2025, 12:02
#
Дожили.Реформаторы😡
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
27 марта 2025, 12:06
#
Народу ведь нужно, что бы было о чем поговорить. Имитация отстаивания интересов, причем как со стороны США, так и со стороны Украины. Со стороны Зеленского это еще и имитация независимсти. Ключневое слово имитация. Театр для пипла. Реальные договоренности, сомниваюсь, что будут кем-то озвучены в СМИ. Это как с Будапешским меморандум. Публикуемый текст для пипла — одно, реальный договорняк — совершенно другое.
+
0
seaman
seaman
27 марта 2025, 12:10
#
Настав час повертати зарплати наглядових рад та вищого керівництва нафтагазу, оператора гтс, уз, укрпошти ітд. Чи хтось гадає, що вони їх отримували не за рахунок іноземних кредитів, в першу чергу США, а за рахунок ефективності та прибутковості їх підприємств?))
+
0
Mini Mi
Mini Mi
27 марта 2025, 12:26
#
Ща придет трилитровый и прочие внештатные работники ОП и расскажет почему эти репарации в частности и капитуляция на горизонте в целом лучше чем стамбульские договоренности 22 года. И почему за подобное «покрашення» нужно было воевать три года.
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