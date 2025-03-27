Текст соглашения США и Украины о редкоземельных металлах ужасен и не в нашу пользу — Железняк

Текст соглашения на 58 страниц, датированный 23 марта и отправленный США Украине, просто ужасен и не в нашу пользу. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета В Р Ярослав Жлезняк.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

«По моей информации именно эти 58 страниц, которые я читал весь вечер, датированные 23 марта и якобы были направлены нам американской стороной. Как новый проект соглашения по ископаемым. Дальше его судьба неизвестна.

Надеюсь, украинская сторона будет требовать и добьется значительных изменений к нему. Но текст который я видел это прямой УЖАС. Все 18 глав… Это уже не рамочный меморандум о намерениях (который был до скандальной встречи в Овальном кабинете). Это прямая и очень четкая сделка. И она не в нашу сторону", — пишет Железняк.

Читайте также: Украинские недра на $15 трлн: кто на самом деле будет их осваивать

О чем идет речь в соглашении

Просто коротко:

Управление 5 человек, 3 из них от США с полным правом вето.

Речь уже идет обо всех ископаемых. То есть там и нефть, и газ, и новые и существующие.

По всей территории Украины.

Речь идет о добыче и государственными и частными кампаниями.

Деньги конвертируются сразу в валюту.

Деньги фонда выводятся за границу. Если вдруг по причине с нашей стороны что-то не дошло — доплачиваем.

Вклад США — уже оказанная нам помощь с 2022 года. И они могут по своему решению получать прибыль. А получают они роялти из Фонда первые (а потом Украина) +4%.

Бессрочно действует сделка.

Только с разрешения американцев могут быть изменения или прекращения.

Права «первой ночи» на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам.

Ничего о гарантиях безопасности. Даже намеков.

«Это не все. Там прямо еще очень много юридического текста. И он вот весь такой… Еще раз это текст, который по моей информации нам прислали на выходных. И он может и должен быть изменен. Иначе я не представляю как это может быть ратифицировано Парламентом», — подытожил он.