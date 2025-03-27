Текст соглашения на 58 страниц, датированный 23 марта и отправленный США Украине, просто ужасен и не в нашу пользу. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета
Текст соглашения США и Украины о редкоземельных металлах ужасен и не в нашу пользу — Железняк
Текст соглашения на 58 страниц, датированный 23 марта и отправленный США Украине, просто ужасен и не в нашу пользу. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
«По моей информации именно эти 58 страниц, которые я читал весь вечер, датированные 23 марта и якобы были направлены нам американской стороной. Как новый проект соглашения по ископаемым. Дальше его судьба неизвестна.
Надеюсь, украинская сторона будет требовать и добьется значительных изменений к нему. Но текст который я видел это прямой УЖАС. Все 18 глав… Это уже не рамочный меморандум о намерениях (который был до скандальной встречи в Овальном кабинете). Это прямая и очень четкая сделка. И она не в нашу сторону", — пишет Железняк.
Читайте также: Украинские недра на $15 трлн: кто на самом деле будет их осваивать
О чем идет речь в соглашении
Просто коротко:
- Управление 5 человек, 3 из них от США с полным правом вето.
- Речь уже идет обо всех ископаемых. То есть там и нефть, и газ, и новые и существующие.
- По всей территории Украины.
- Речь идет о добыче и государственными и частными кампаниями.
- Деньги конвертируются сразу в валюту.
- Деньги фонда выводятся за границу. Если вдруг по причине с нашей стороны что-то не дошло — доплачиваем.
- Вклад США — уже оказанная нам помощь с 2022 года. И они могут по своему решению получать прибыль. А получают они роялти из Фонда первые (а потом Украина) +4%.
- Бессрочно действует сделка.
- Только с разрешения американцев могут быть изменения или прекращения.
- Права «первой ночи» на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам.
Ничего о гарантиях безопасности. Даже намеков.
«Это не все. Там прямо еще очень много юридического текста. И он вот весь такой… Еще раз это текст, который по моей информации нам прислали на выходных. И он может и должен быть изменен. Иначе я не представляю как это может быть ратифицировано Парламентом», — подытожил он.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 9
Ну, а що ви хотіли? Треба було з самого початку повномасштабки кошти від партнерів не на цільові і дійсно потрібні під час війни витрати направляти, а створювати більше міністерств, відкривати більше тендерів на овочерізки і дубові двері з барабанами в бомбосховища, підвищувати зп депутатам, бронювати телемарахфони і посилювати західний кордон ще більше, щоб кріпаки не могли вирватися з своїм аусвайсом з концтабору.
Так не буває, що ви крадете, а люди йдуть за три копійки в окоп по суті даром своє життя віддавати.
І не буде так, що 30+ років влада розкрадала країну і свій народ, а потім ой, а нас кинути на рідкісноземельні метали хочуть, ай ай ай, а як же так вийшло.
Крали б менше протягом війни на своїх дорогах, стадіонах і сакурах — може у військових було б більше техніки і позиція відповідно в України була б на полі бою краща, і не треба було б бусифікацію насильну проводити, а тепер не треба дивуватися, що в нас усюди одна велика жоп@, як і в угоді з рідкісноземельними металами, чи ви думали, що потік грошей не припиниться, що партнери все «порішают» за вас, а ви такі гарні і чудові будете набивати свої кармани мільярдами баксів і євро?) Виявилося трошки інакше :)
Виявилося що партнери не хочуть, щоб ви їх обкрадали)))
як як, мовчки, бо якби не крали, то мали б зброю і заводи свої, і армію контрактну з нормальними умовами, а так, всі надивилися і на бусифікацію, і на вашу навіжену корупцію як в останній раз, а тепер ви виходите і розводите ручками пояснюючи, що як це так, вас кинути хочуть і не дадуть вам продовжувати красти далі, раніше треба було думати, коли починали на тендерах під час війни красти гроші.