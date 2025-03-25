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25 марта 2025, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: изменение перечня валют, к которым устанавливается курс гривны, 15 млрд от продажи ОВГЗ

НБУ изменяет подход к определению перечня валют, к которым устанавливается курс гривны

Национальный банк изменяет подход к определению перечня валют, к которым устанавливается курс гривны. Регулятор обновляет подход к определению перечня валют, к которым официальный курс гривни устанавливается ежедневно и отменяет список валют для ежемесячного установления официального курса.

Минфин привлек 15 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 25 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 15,02 млрд грн в эквиваленте, что на 2,13 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 17,15 млрд грн.

Шмигаль рассказал, что средний размер пенсии в Украине после индексации вырос до 6345 гривен

Средний размер пенсии в Украине после индексации в этом месяце составляет 6345 грн. Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сказал по результатам заседания правительства 25 марта.

Инфляция ускоряется: как НБУ борется с ростом цен и когда это сработает

В начале марта Нацбанк в очередной раз повысил учетную ставку. Свое решение регулятор объяснил необходимостью сдержать активный рост цен. Впрочем, инфляция продолжает ускоряться. «Минфин» вместе с экспертами решил разобраться, действительно ли можно побороть инфляцию, повышая стоимость денег.

Источник: Минфин
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