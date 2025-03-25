Главное за вторник: изменение перечня валют, к которым устанавливается курс гривны, 15 млрд от продажи ОВГЗ

Национальный банк изменяет подход к определению перечня валют, к которым устанавливается курс гривны. Регулятор обновляет подход к определению перечня валют, к которым официальный курс гривни устанавливается ежедневно и отменяет список валют для ежемесячного установления официального курса.

Минфин привлек 15 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 25 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 15,02 млрд грн в эквиваленте, что на 2,13 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 17,15 млрд грн.

Шмигаль рассказал, что средний размер пенсии в Украине после индексации вырос до 6345 гривен