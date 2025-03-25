Инфляция ускоряется: как НБУ борется с ростом цен и когда это сработает

В начале марта Нацбанк в очередной раз повысил учетную ставку. Свое решение регулятор объяснил необходимостью сдержать активный рост цен. Впрочем, инфляция продолжает ускоряться. «Минфин» вместе с экспертами решил разобраться, действительно ли можно побороть инфляцию, повышая стоимость денег.

По итогам первых двух месяцев этого года, инфляция выросла на 2%, а в годовом измерении потребительские цены прибавили уже 13,4%, сообщает Госстат. При этом прошлый год Украина закончила с ростом цен на 12%, отчитывался Нацбанк.

Больше всего за последние 12 месяцев подорожали услуги связи — на 19,5%. Вполне возможно, что этот сектор будет оставаться лидером роста цен и в ближайшие месяцы. Так, в начале марта о повышении тарифов объявил Vodafone. К примеру, оплата за «бюджетный» тариф Red Start вырастет со 190 до 240 грн в месяц, то есть прибавит 26%. Киевстар и Lifecell существенно повысили тарифы в декабре и феврале, что уже отражено в статистике.

Самое чувствительное для украинцев подорожание продуктов питания. Они за 12 месяцев выросли в цене на 15,2%, опережая среднюю инфляцию. При этом масло, по оценкам Госстата, прибавило 32,2%, овощи — 29,4%, хлеб — 20,6%, молоко — 18,3%.

Читайте также: Хлеб дороже, молочка дешевле: какие ценники на продукты увидим к концу марта

Коммунальные услуги за год подорожали на 19,3%. В первую очередь из-за существенного повышения стоимости электроэнергии — на 63,6% в июне прошлого года. Это существенно повлияло и на общий уровень инфляции. В целом с начала полномасштабной войны электричество подорожало в 2,5 раза.

Могут порадовать украинских потребителей разве что цены на одежду и обувь, которые за год снизились на 4%, а за февраль — на 3,1%.

Следует сразу отметить, что в нынешнем ускорении инфляции в годовом измерении виновата в том числе сравнительная база. В январе и феврале прошлого года цены росли относительно невысокими темпами — 0,4 и 0,3% соответственно. Сейчас эти месяцы выпали из статистики, но осталась вторая половина прошлого года, когда инфляция была особенно стремительной (октябрь — 1,8% и ноябрь — 1,9%). В первые два месяца этого года цены растут все еще ощутимо стремительно, но темп снижается — 1,2% и 0,8%.

Что делает Нацбанк

С декабря прошлого года регулятор начал цикл повышения учетной ставки, и уже пересматривал ее трижды. В результате она выросла с 13% до 15,5%. «Примененные меры НБУ по усилению монетарной политики будут ограничивать фундаментальное ценовое давление», — объясняют в НБУ.

Повышение ставок — традиционный метод борьбы с ростом цен центробанками по всему миру. Если почитать западных аналитиков, то они в первую очередь говорят о том, что эти ставки помогают повысить стоимость кредитов. Как следствие, потребители меньше покупают в долг, а компании замедляют развитие и рост зарплат — спрос снижается, экономика охлаждается и в итоге замедляется рост цен.

В то же время сразу можно заметить существенное отличие этой схемы от украинских реалий, ведь у нас в целом низкий уровень кредитования экономики.

Как отмечает глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, уровень проникновения кредитов бизнесу и населению существенно упал до войны, а после ее начала упал еще более существенно, кредитование национальной экономики в ВВП продолжает сокращаться.

«По данным НБУ, доля валовых/чистых кредитов бизнеса к ВВП в 2019 году составила 20,7%/10,4%, в 2020 году — 17,7%/10,2%, в 2021 году — 14,6%/9,9%, в 2022 году — 15,3%/10,1%, в 2023 году — 11,8%/7,7%, в 2024 году — 11%/7,6%. То есть за последние шесть лет показатель валовых кредитов субъектам хозяйствования, как доля ВВП, сократился в два раза, и продолжает уменьшаться ежегодно, где 2024 год не является исключением» — отмечает Гетманцев.

В этих условиях мы можем говорить, что, если бы основной целью регулятора было снижение кредитования, то он эту цель уже выполнил бы, даже не повышая учетную ставку. Но на самом деле цель регулятора противоположная — необходимость возобновления кредитования прямо указана в Стратегии НБУ.

Основная же зависимость инфляции от учетной ставки в наших реалиях — повышение доходности гривневых инструментов.

«Повышение учетной ставки стимулирует увеличение ставок по срочным гривневым депозитам и ОВГЗ, что, в свою очередь, поддерживает спрос на такие инструменты и позволяет сохранять доверие к сбережениям в национальной валюте.

Готовность населения экономить в гривне ограничивает потенциальный спрос на иностранную валюту и на потребление. Это позволяет сдерживать давление на цены и поддерживать международные резервы на достаточном уровне. Последние являются важным ресурсом для сохранения контроля над ожиданиями и устойчивостью валютного рынка — также важных элементов для динамики инфляции", — объяснили «Минфину» в НБУ.

Иными словами, если у человека после обычных расходов в течение месяца осталось в кармане 5 тыс. грн, у него есть выбор — купить на них доллары «под матрас» или пройтись с ними по магазинам. В любом случае, это приведет к росту цен. Поэтому цель регулятора — сделать так, чтобы эти «лишние» деньги были размещены на банковский депозит или были вложены в государственные долговые бумаги.

Ставки по банковским вкладам действительно реагируют на решение НБУ, хотя и не слишком существенно. Если на начало декабря прошлого года средняя ставка по гривневому годовому депозиту составила 12,12%, то сейчас, по данным «Минфина», она составляет 12,39%.

Как отмечают в НБУ, ставки по ОВГЗ более активно отреагировали на предыдущие повышения учетной ставки, и сейчас составляют 15,6−17,4% на первичном рынке и 11,8−18,5% — на вторичном. «Это поддержало спрос на эти инструменты — с начала года вложения населения в гривневые ОВГЗ выросли на 4%, или 1,4 млрд грн. Доходность ОВГЗ, вероятно, отреагирует и на мартовское повышение учетной ставки», — отмечает регулятор.

Кроме этого, как объясняют в НБУ, благодаря повышению ставок срабатывает сигнальный эффект — переход к циклу повышения учетной ставки в декабре прошлого года подтвердил, что регулятор не будет терпеть высокую инфляцию, и применяет инструменты, чтобы ее замедлить.

Почему критикуют повышение ставки

По словам финансового аналитика Виталия Шапрана, повышение учетной ставки приведет к ряду негативных последствий. Это, в частности, ухудшение условий кредитования, более жесткие условия новых заимствований Минфина через ОВГЗ, уменьшение прибыли НБУ и налогов из-за снижения деловой активности.

По его мнению, увеличить доходность депозитов можно было бы и без повышения учетной ставки. Он обращает внимание, что на начало года 7 государственных банков контролировали 53,63% средств клиентов и 63,48% средств физических лиц, а потому «привлекательность депозитов в гривне можно было бы повысить элементарным собеседованием с руководителями 5 государственных банков, с согласия Минфина».

В то же время государственные банки часто платят по депозитам более низкие проценты, чем в среднем на рынке. К примеру, отмечает Шапран, на середину марта у них были такие проценты по вкладам на 12 месяцев:

«Изменение ставки НБУ и анонсы по повышению ставки по депозитным сертификатам почти не повлияли на решение государственных банков по депозитным ставкам для населения», — отмечает экономист.

Экс-глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин считает, что нынешняя политика высоких ставок по вкладам может даже разгонять инфляцию. Он отмечает, что за прошлый год население увеличило срочные гривневые вклады на 42 млрд грн (в т.ч. срочные депозиты — на 29 млрд грн и гривневые ОВГЗ — на 14 млрд грн). За тот же период банки выплатили населению 40 млрд грн процентов по вкладам и еще 5 млрд грн население получило по гривневым ОВГЗ. Итого — 45 млрд грн.

«То есть получается, что монетарная политика НБУ в 2024 году сама простимулировала инфляционные процессы. Ведь население получило процентных доходов больше, чем сделало новых гривневых вкладов. Это означает, что население получило еще больше средств в гривне для их использования на потребительские нужды, чем если бы НБУ не проводил свою политику „высоких процентных ставок“», — убежден Данилишин.

Что еще может делать НБУ для ограничения инфляции

Как объяснили «Минфину» в НБУ, полномочия регулятора для достижения ценовой стабильности — это комбинация инструментов процентной и валютно-курсовой политики, а также валютных ограничений.

«Помимо повышения учетной ставки, Правление НБУ в марте приняло решение изменить параметры операционного дизайна процентной политики с 4 апреля. Цель — усилить трансмиссию учетной ставки в ставки по гривневым инструментам для населения. Такое сочетание инструментов будет стимулировать банки предложить привлекательное процентное предложение вкладчикам», — отмечают в Нацбанке.

Также регулятор уверяет, что у него достаточно инструментов и ресурсов для сохранения устойчивости валютного рынка. В частности, объем международных резервов превышает $40 млрд.

По словам аналитика Dragon Capital Дмитрия Тараненко, активное использование курсовой политики вместе с повышением учетной ставки должно сдержать ухудшение девальвационных ожиданий и, соответственно, рост цен на импортные товары, а также те, у которых большая доля импортного сырья.

В свою очередь, Кабмин, объясняет «Минфину» аналитик Dragon Capital Дмитрий Тараненко, может сдержать рост цен административными методами, например, держа мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Также у правительства есть инструменты для усиления регулирования цен, как произошло недавно на фармацевтическом рынке.

Читайте также: С 1 марта наценки на лекарства будут ограничены: что изменится для покупателей

Несмотря на нынешнее ускорение инфляции в годовом измерении, Нацбанк ожидает, что, по итогам года, она замедлится до 8,4%, а в 2026 году вернется к цели в 5%.

Скорее всего, замедление инфляции в годовом измерении мы сможем увидеть во второй половине этого года, когда из статистики начнут выпадать осенние месяцы прошлого года с их особенно высоким ростом цен.

«Основным фактором роста цен со второго полугодия 2024 года стала рекордно высокая температура и засуха летом и осенью. Сокращение урожая овощей почти на 1/5 привело к значительному росту их стоимости. Внутренние цены на зерно на фоне более низких урожаев и их недооцененности в предыдущие периоды также росли. В последние месяцы давление на цены из-за низкого прошлогоднего урожая постепенно исчерпывается», — объясняют в НБУ.

В то же время, констатирует Дмитрий Тараненко, ускорение инфляции в последние месяцы в основном отражает усиление фундаментального давления из-за роста производственных затрат, прежде всего на электроэнергию и оплату труда.

В Нацбанке убеждены, что именно в условиях фундаментального давления реакция монетарной политики особенно важна, ведь предотвращает закрепление инфляции на высоком уровне на длительное время и позволяет сломать инфляционный тренд.

Читайте также: Каждый третий небольшой банк повысил депозитные ставки: где платят больше всего

Сейчас в украинских банках можно увидеть необычную картину — самые высокие ставки предлагаются по депозитам на 6 месяцев. Это говорит о том, что финучреждения также ожидают снижения инфляции и, соответственно, постепенного снижения учетной ставки, которая на нынешнем уровне не продержится в течение года.