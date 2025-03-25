НБУ изменяет подход к определению перечня валют, к которым устанавливается курс гривны

Национальный банк изменяет подход к определению перечня валют, к которым устанавливается курс гривны . Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Что меняет НБУ

обновляет подход к определению перечня валют, к которым официальный курс гривны устанавливается ежедневно;

отменяет список валют для ежемесячного установления официального курса.

Изменения начнут действовать с 31 марта 2025 года.

Почему это целесообразно

Значительный рост автоматизации расчетов уменьшил операционные ограничения и риски ежедневного расчета официального курса для широкого перечня валют.

Учитывая это, НБУ решил перейти к одному ежедневному перечню валют, который соответствует международному опыту.

Как именно будут применяться изменения

Перечень иностранных валют для ежедневного установления официального курса гривны будет включать 41 валюту и СДР (специальные права заимствования).

В него будут входить иностранные валюты 1 группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов и иностранные валюты, эмитентами которых являются страны, по данным платежного баланса предыдущего года, обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной.

Этот перечень будет корректироваться один раз в три года на основании актуальных статистических данных по товарообороту или чаще, если:

по входящим в него валютам товарооборот снизится ниже уровня 90%;

будут внесены изменения в 1 группу Классификатора иностранных валют и банковских металлов.

Учитывая утвержденные изменения, с 31 марта 2025:

периодичность установления официального курса гривны будет изменена с ежемесячной на ежедневную для 11 валют. Это алжирский динар, бат, дирхам ОАЭ, донг, лари, ливанский фунт, малазийский ринггит, саудовский риал, сербский динар, такова и тунисский динар;

не будет рассчитываться официальный курс гривни к таким валютам: российский рубль, белорусский рубль, бразильский реал, армянский драм, доминиканское песо, иракский динар, иранский риал, ливийский динар, марокканский дирхам, новый тайваньский доллар, пакистанская рупия, пакистанская рупия.