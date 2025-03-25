Минфин привлек 15 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 25 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 15,02 млрд грн в эквиваленте, что на 2,13 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 17,15 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

4,69 млрд грн под 16,35% с погашением 24 июня 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,35%);

1,97 млрд грн под 17,45% с погашением 9 июня 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,45%).

В иностранной валюте:

$200,77 млн под 3,24% с погашением 26 февраля 2026 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.